Trickbetrug mit 40.000 Euro Beute: Spur nach Gelsenkirchen

In einem Fall von Trickbetrug mit 40.000 Euro Beute führt eine Spur nach Gelsenkirchen. Gesucht wird eine Frau, die die Beute per Taxi abholte. Sie könnte in Gelsenkirchen leben oder hier ihren Lebensmittelpunkt gehabt haben.

Gelsenkirchen/Dülmen. In einem Fall von Trickbetrug mit 40.000 Euro Beute führt eine Spur nach Gelsenkirchen. Gesucht wird eine Frau, die die Beute per Taxi abholte.

In der populären TV-Sendung „Aktenzeichen XY“ stellten Ermittler am 13. Januar dieses Jahres einen spektakulären Fall von Trickbetrug mit Hilfe der „Enkeltrick“-Masche vor. Beute: 40.000 Euro. Auf der Suche nach den Tätern führt eine Spur offenbar nach Gelsenkirchen.

Gesucht wird eine vermeintliche Werkstattmitarbeiterin, die von einem 86 Jahre alten Senior aus Dülmen diesen hohen Geldbetrag abholte, um einen angeblichen Autoschaden, verursacht durch seinen Enkel an einem Porsche, zu regulieren.

Wer kann diese Frau identifizieren, fragt die Polizei. Foto: Foto: Polizei

Geldabholerin benutzte ein Taxi vom Gelsenkirchener Neumarkt, um Beute abzuholen

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Die gesuchte Frau ist den Ermittlungen nach mit einem Taxi am 23. Juni 2020 gegen 13.15 Uhr vom Taxistand am Neumarkt in Gelsenkirchen nach Dülmen gefahren. Das gleiche Taxi brachte sie auch wieder von Dülmen aus zurück nach Gelsenkirchen. Nach der Tat stieg sie gegen 14.50 Uhr an der Ecke Gildenstraße/ Elisabethstraße aus.

Es könnte sein, so die Polizei, dass die gesuchte Frau in dem Bereich lebt oder zum Tatzeitpunkt dort ihren Lebensmittelpunkt hatte.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter: 02541 14 560 oder 02541 140. Weitere Bilder der gesuchten Frau sind unter https://url.nrw/4M9 zu finden.