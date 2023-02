Trickbetrug: 74-Jährige überweist Geld an angebliche Tochter

Gelsenkirchen. Trickbetrüger haben eine Seniorin aus Gelsenkirchen-Beckhausen per „Whatsapp“ getäuscht: Sie überwies Bargeld an ihre angebliche Tochter.

Erneuter Trickbetrug in Gelsenkirchen, bei dem eine Seniorin viel Geld verloren hat: Über den Messengerdienst „Whatsapp“ hatten sich die Täter laut Polizei Gelsenkirchen als Tochter der 74-jährigen Frau ausgegeben. Per Textnachricht baten sie am Donnerstag um die Überweisung eines Geldbetrags. In dem Glauben, es handele sich bei der Schreiberin tatsächlich um ihr Kind, überwies die Frau aus Beckhausen die geforderte Summe. Erst später bemerkte sie den Betrug und erstattete daraufhin Anzeige.

Tipp der Polizei: Sprechen Sie mit Ihren Eltern über diese Betrugsmasche

Die Polizei Gelsenkirchen rät, bei solchen Nachrichten grundsätzlich misstrauisch zu sein. Vor allem, wenn sich in den Nachrichten nicht mit Namen, sondern mit allgemeinen Begriffen, wie „dein Sohn“ oder „deine Tochter“ gemeldet wird.

„Lassen Sie sich von der unbekannten Nummer einen Identitätsnachweis schicken oder Informationen nennen, die nur Sie allein wissen können“, so die Ordnungshüter. „Wenn die Möglichkeit besteht, vergewissern Sie sich, dass es tatsächlich ein Verwandter ist, indem Sie ihn oder sie über das Festnetztelefon kontaktieren.“

Die Polizei bittet alle Bürgerinnen und Bürger, mit ihren Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannten über diese Betrugsmasche zu sprechen, damit die Täter künftig keine Chance mehr haben.

