Polizei Gelsenkirchen Trickbetrüger in Gelsenkirchen: Alle Versuche scheitern

Trickbetrüger wollten am Wochenende wieder mehrere Seniorinnen bestehlen: Die Angerufenen reagierten laut Polizei Gelsenkirchen aber richtig.

Gleich mehrmals haben am vergangenen Wochenende wieder Trickbetrüger versucht, sich als falsche Polizisten auszugeben und so an die Ersparnisse von Gelsenkirchener Seniorinnen und Senioren zu gelangen. Diesmal scheiterten laut der echten Polizei aber alle Versuche, weil die Angerufenen durchweg richtig reagierten.

Angeblich auf der Liste einer gefassten Einbrecherbande

Die Masche war fast immer dieselbe: Die Anrufer stellten sich als Polizeibeamte vor und behaupteten, dass der Name der Opfer angeblich auf einer Liste einer gefassten Einbrecherbande gestanden hätte. Die falschen Polizisten gaben vor, Bargeld und Wertgegenstände einsammeln zu wollen, um diese „in Sicherheit vor den Einbrechern zu bringen“.

Dieses Vorgehen klappte aber etwa nicht bei einer Seniorin (84) in Heßler, denn die Dame legte richtigerweise sofort auf und wählte den echten Notruf 110. Eine 85-Jährige aus Horst sagte am Sonntagabend der angeblichen Polizeibeamtin, dass sie nun ihre Schwiegertochter anrufen und um Hilfe bitten werde. Sofort wurde aufgelegt.

Seniorin will ihre Tochter selbst anrufen: Angebliche Polizisten legt auf

Eine 80-Jährige aus Buer wurde am Telefon gesagt, dass ihre Tochter angeblich einen tödlichen Autounfall verschuldet habe und erst gegen Zahlung eines hohen Geldbetrages auf freien Fuß gesetzt werden könnte. Auch hier stellte die Seniorin nicht nur Rückfragen, sondern kündigte zudem an, ihre Tochter selbst anzurufen. Die falsche Polizistin legte sofort auf.

Laut Polizei Gelsenkirchen häuft sich die Zahl dieser Betrugsversuche in jüngster Zeit auffällig. Daher ist es ihr wichtig zu betonen: „Die Polizei ruft niemals an und fragt Sie nach Bargeld oder Wertsachen. Seien Sie generell sehr vorsichtig. Legen Sie umgehend auf, wenn Geld gefordert wird! Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte!“ Die Polizei bittet zudem alle Verwandten, dass sie ihre älteren Familienangehörigen vor diesen Methoden warnen.

