Totes Pferd: Nun kommt die Wende in Gelsenkirchener Fall

Gelsenkirchen. Auf einem Pferdehof in Gelsenkirchen-Beckhausen stirbt eine Stute qualvoll. Zunächst stehen Unbekannte in Verdacht, nun die überraschende Wende.

Es ist die Wendung in einem Fall, der Anfang September für viel Aufsehen, Erschütterung und Trauer gesorgt hatte: Auf einem Pferdehof in Gelsenkirchen-Beckhausen wurde am Morgen des 6. September eine Stute tot und mit einer großen Schnittwunde am Bauch gefunden. Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass Unbekannte das Tier tödlich verletzt hatten. Nun hat die Polizei bekanntgegeben: Es war wohl ein Unfall, Stute Winnie soll ohne Fremdverschulden ums Leben gekommen sein.

Aufgeschlitztes Pferd? Überraschende Wende in Gelsenkirchener Fall

„Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei handelt es sich bei dem Vorfall mit einem toten Pferd in der Nacht vom 4. auf den 5. September 2022 um ein Unfallgeschehen“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Auf Nachfrage der Redaktion erläuterte ein Sprecher der Gelsenkirchener Polizei, dass innerhalb der vergangenen Wochen die Verletzungen des Tieres von einem beauftragten Tiermediziner genauestens untersucht worden seien. Derzeit würden die Ermittlungen auch noch weiter andauern: Genaue Angaben, wie und woran sich das Pferd die tödlichen Verletzungen zugezogen haben könnte, könne man demnach noch nicht machen.

„Nach ersten Angaben der Pferdehalterin und vorläufigen Ermittlungsergebnissen richteten sich die Ermittlungen zunächst gegen einen Unbekannten“, so die Polizei in ihrer aktuellen Pressemeldung. Im Gespräch mit der WAZ hatte die Besitzerin des Tieres kurz nach dem Vorfall von einem hinzugerufenen Amtsveterinär berichtet, der diesen Anfangsverdacht ebenfalls gestützt hatte. Er gehe davon aus, so die Besitzerin gegenüber unserer Redaktion, dass „die Stute mit einem Skalpell oder einem Schlachtermesser aufgeschnitten worden sei“.

„Eine abschließende Untersuchung des Tierkörpers und weitere Ermittlungen würden inzwischen bestätigen, dass sich das Tier selbst verletzt habe und daran verstorben sei“, räumt die Polizei nun ein.

Die Besitzerin des Pferdes wollte sich auf WAZ-Nachfrage nicht zu dem Sachverhalt äußern.

