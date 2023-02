Tote Wildgänse: Ausbruch der Geflügelpest in Gelsenkirchen

Ausbruch der Geflügelpest in Gelsenkirchen: Rund um den Berger See wurden daran verendete Tiere gefunden.

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen ist die Geflügelpest ausgebrochen, verendete Wildgänse wurden rund um den Berger See gefunden. Noch gibt es keine Schutzzone.

Geflügelpest in Gelsenkirchen: Am Donnerstag, 23. Februar, ist ein Ausbruch der so genannten hochpathogenen Aviären Influenza bei Wildgänsen amtlich festgestellt worden. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Die toten Tiere waren zuvor im Umkreis des Berger Sees gefunden worden.

Tote Wildgänse am Berger See: Ausbruch der Geflügelpest in Gelsenkirchen

Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine hochansteckende Virusinfektion. Da es bisher keine Hinweise darauf gibt, dass sich die Seuche auf gehaltene Tiere übertragen hat, werde noch keine Schutzzone eingerichtet, heißt es seitens der Verwaltung.

Die Stadt bittet: Wer auffällige und/oder tote Tiere findet, solle sie unverzüglich dem Veterinäramt der Stadt Gelsenkirchen melden. Hundebesitzer müssen ihre Tiere an der Leine halten, außerdem ist das Füttern von Wildvögeln verboten, um eine weitere Ausbreitung der Geflügelpest zu vermeiden.

Geflügelhalter im Umfeld des Berger Sees sollten ihre Tiere nun abschirmen, rät die Stadtverwaltung weiter, und zudem dem Veterinäramt ungewöhnliche Beobachtungen oder tote Tiere im eigenen Bestand melden.

