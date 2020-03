Gelsenkirchen-Altstadt. Torsten Sträter tritt als Top-Act bei der 7. „Straßenfeuer“-Spendengala in Gelsenkirchen auf. Zuvor liest er in der Buchhandlung Junius.

Wer Torsten Sträter kennt, der weiß, dass er seine Elaborate am liebsten direkt aus einem Notizbuch abliest. Der Komiker und Kabarettist hat sich dank zahlreicher Gastauftritte in den TV-Sendungen von Dieter Nuhr einen Stammplatz in den Herzen eines bundesweiten Publikums erspielt. Inzwischen lockt er locker vierstellige Besucherzahlen an und füllt die großen Hallen. Doch nun gibt es die seltene Gelegenheit, den so populär gewordenen Sträter nochmal in einem sehr intimen Rahmen zu erleben: bei einer Lesung am 26. April in der Buchhandlung Junius gemeinsam mit nur 70 Zuhörern.

„Wobei ich noch gar nicht ganz genau weiß, ober er überhaupt liest. Denn das Motto des Tages heißt ja: Torsten Sträter macht, was er will“, sagt Sabine Piechaczek, Inhaberin der Buchhandlung, und lächelt. Bei den bisherigen Auftritten Sträters in Gelsenkirchen hatte das an der Sparkassenstraße in der Altstadt beheimatete Fachgeschäft stets die Büchertische für den Verkauf organisiert. „Schon da hat er immer gesagt: Ich komme gern auch mal zu euch in die Buchhandlung“, erinnert sich Piechaczek. Jetzt macht der gebürtige Dortmunder seine Ankündigung wahr.

Karten für die exklusive Lesung von Torsten Sträter werden ab Samstag verteilt

Der Gelsenkirchener Musiker Norbert Labatzki ist der Organisator der „Straßenfeuer“-Spendengala in Gelsenkirchen. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Denn an jenem Sonntag, 26. April, steigt im Hans-Sachs-Haus die inzwischen siebte Auflage der „Straßenfeuer“-Spendengala. Diese wird wie bisher immer von Norbert Labatzki (58) organisiert. Der Musiker freut sich über die Unterstützung des Event-Veranstalters Emschertainment, der stets die Künstler für diese Gala vermittelt. „Die treten dort allesamt ohne Gage auf. Das Geld kommt in den Spendentopf“, sagt Emschertainment-Chef Helmut Hasenkox.

Als Top-Act der Gala tritt am Ende Torsten Sträter auf. Und statt in den Stunden zuvor in der Künstlergarderobe auf seinen Auftritt zu warten, nutzt der Kabarettist die Zeit vorher lieber für einen zweiten Auftritt. Der soll am 26. April um 17 Uhr in der Buchhandlung Junius beginnen und maximal eine dreiviertel Stunde dauern.

Torsten Sträter liest immer noch sehr gern „an der Basis“

Freut sich über den prominenten Besuch in ihrer Buchhandlung: Inhaberin Sabine Piechaczek. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

„Sträter liest gern vor einer solch kleinen Kulisse, weil er auf diesem Weg etwas an die Menschen zurückgeben möchte“, weiß Hasenkox. Schließlich habe Sträter, ein gelernter Herrenschneider, lange nicht von seiner Kunst leben können. Angesichts seines jetzt so großen Erfolges sei er demütig, dankbar und mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben und liest deshalb auch noch gern „an der Basis“.

Die limitierten und nummerierten Karten für diese besondere Lesung gibt es nicht zu kaufen: Sie werden am Samstag, 14. März, ab 10 Uhr vormittags in der Buchhandlung Junius verteilt – pro Interessent maximal zwei. Und zwar umsonst! „Wir stellen aber eine Spendenbox auf, in der alle Besucher der Lesung etwas einwerfen können“, so Buchhändlerin Piechaczek. Der Erlös kommt in den Topf der „Spendengala“, wo Sträter vermutlich gegen 18.30 Uhr auf die Bühne des mit 700 Besuchern bereits restlos ausverkauften Hans-Sachs-Hauses treten wird.

„Wir hoffen, dass wir mit diesem Abend erstmals die 15.000-Euro-Marke bei der Spendengala knacken können“, sagt Organisator Labatzki. Der Erlös kommt den Gelsenkirchener Vereinen „Arzt Mobil“ und „Warm durch die Nacht“ zugute, die sich jeweils um die Betreuung von Obdachlosen kümmern.