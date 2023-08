Tonnenweise Kupfer gestohlen: Spur führt nach Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Schalke-Nord/Kierspe. Tonnenweise Kupfer gestohlen haben Diebe. Der Wert der Beute ist beträchtlich, hoch fünfstellig. Und die Spur der Täter führt nach Gelsenkirchen.

Tonnenweise hochwertigen Kupferdraht hat eine Diebesbande im Märkischen Kreis gestohlen. Der Wert der Beute ist beträchtlich. Zwei Fluchtautos mit teurer Beute sind in Gelsenkirchen aufgetaucht, die Polizei startet einen Zeugenaufruf.

Bestens organisiert gewesen sein müssen die Metalldiebe, die am Wochenende (19./20. August) in Kierspe eine Lagerhalle aufgebrochen haben. Nach Polizeiangaben haben die Diebe „die Fassade aufgeschnitten und die Wandverkleidung hochgebogen, um in die Firmenhalle zu gelangen“.

Kupferdiebstahl: Beute hat Wert von rund 60.000 Euro – Transporter in Schalke gefunden

Aus der Lagerhalle stahlen die Diebe um die sieben Tonnen Kupferdraht. Angesichts der immensen Menge und des Gewichts geht die Polizei davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit Hilfe von technischen Gerätschaften zum Abtransport verladen haben.

Eine Tonne Kupfer kostet derzeit rund 7800 Euro, die Beute der Diebe hatte demnach einen Wert von circa 60.000 Euro.

Ein Zeuge stieß am Montag (21. August) gegen 1 Uhr auf einem Parkplatz an der Josefinenstraße im Stadtteil Schalke-Nord auf zwei offenbar verlassene Kleintransporter und alarmierte die Polizei. Im Laderaum der beiden Wagen der Sprinter-Klasse, ein Peugeot Boxer und ein Iveco Daily, fanden die Polizisten gestohlene Kupferspulen aus Kierspe. „Der Iveco hatte ein Cloppenburger Nummernschild, der Peugeot hatte ein Gelsenkirchener Kennzeichen“, so die Polizei Meinerzhagen. Derzeit würden die gestohlenen Mengen mit den gefunden Mengen Kupferdraht abgeglichen, um zu prüfen, was fehle.

Die Transporter und das Kupfer wurden sichergestellt. Warum die Täter die Fahrzeuge dort abstellten, ist derzeit unklar. Der Polizeibehörde Meinerzhagen zufolge ist das Gelände des Metallbetriebes kameraüberwacht, Spurensicherung in den Autos oder am Tatort sowie die Kamerabilder dienen den Ermittlern unter anderem nun als Grundlage für die Suche nach den Tätern.

Hinweise an die Polizei Meinerzhagen unter: 02354 919 90.

