Tolle Chance beim Weihnachtsoratorium im Gelsenkirchener MiR

Gelsenkirchen. Fans von Bachs Weihnachtsoratorium haben in einer der drei Aufführungen im Gelsenkirchener Musiktheater im Revier eine sensationelle Gelegenheit.

Gleich drei Aufführungen gibt es in diesem Jahr von Bachs Weihnachtsoratorium mit Spitzenbesetzung im Gelsenkirchener Musiktheater im Revier (MiR). Wer dieses extrem eindrucksvolle Werk in einer sehr besonderen Situation miterleben möchte, hat bei der Aufführung am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, Gelegenheit dazu.

Singalong-Angebot bei der dritten Aufführung am 1. Weihnachtsfeiertag

Die Besonderheit: Die Neue Philharmonie Westfalen unter Leitung von Alexander Eberle, die Bachs Meisterwerk mit dem Opernchor des MiR sowie den Solistinnen Margot Genet (Sopran), Almuth Herbst (Alt) und den Solisten Adam Temple-Smith (Tenor) und Philipp Kranjc (Bass) auf die Bühne bringt, bietet Musikliebhabern die Möglichkeit, beim Konzert am 25. Dezember ab 18 Uhr im Rahmen eines „Singalong“ ausgewählte Choräle und Chorstellen vom Zuschauerraum aus mitzusingen.

Dafür ist allerdings eine Anmeldung bis zum 15. Dezember unter mitmachen@musiktheater-im-revier.de mit Namen und der jeweils eigenen Stimmgruppe notwendig. Mitsänger und Mitsängerinnen bekommen dafür Plätze in den ersten Reihen im Parkett und zahlen einen reduzierten Preis von 19,50 Euro. Am Konzerttag findet vor der Aufführung dann um 17 Uhr eine Verständigungsprobe mit dem Dirigenten Alexander Eberle und den Mitsingenden statt. Selbstverständlich kann das Konzert am 25. Dezember auch einfach nur zuhörend genossen werden.

Das Weihnachtsoratorium kommt am Freitag, 8. Dezember, ab 19.30 Uhr, am Samstag, 23. Dezember, ab 19 Uhr sowie am Montag inklusive dem Singalong ab 18 Uhr auf die Bühne des Großen Hauses. Karten gibt es ab sofort 15 Euro Euro an der Theaterkasse an der Rolandstraße oder per E-Mail-Bestellung an theaterkasse@musiktheater-im-revier.de oder telefonisch unter 0209 4097 200.

