Together e.V.: CSD-Zug im Zeichen des Regenbogens

Gelsenkirchen-Altstadt. Lautstark verschafften sie sich Gehör: Der erste politische Christopher Street Day wurde kunterbunt in der Gelsenkirchener Altstadt zelebriert.

Sie waren am Samstag bunt, vielfältig, selbstbewusst und laut: Beim ersten politischen Christopher Street Day in Gelsenkirchen gab es einen Demozug zwischen Hauptbahnhof und Heinrich-König-Platz.

Die CSD-Parade wurde veranstaltet von Together e.V. und den politischen Jugendorganisationen vor Ort. Rund 40 Teilnehmer zogen zu lauter Musik – und passend zur Zeit viele mit Schutzmaske in Regenbogenoptik – gemeinsam durch die Innenstadt und machten auf die Situation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Inter-Personen (LGBTQI) weltweit aufmerksam. Mit dabei: Bürgermeisterin Martina Rudowitz, angekündigt war auch die grüne Europaparlamentarierin Terry Reintke, mit der CSD-Akteure in der Interview-Lounge am Heinrich-König-Platz ins Gespräch kommen konnten. Die Gelsenkirchenerin Terry Reintke setzt sich im Europaparlament seit vielen Jahren für Frauen-, LGBTQI- und Menschenrechte ein.

Grüne Jugend Gelsenkirchen fordert weitere Anlaufstelle

„Wir als Grüne Jugend fordern den zukünftigen Rat auf, weitere Anlaufstellen für die ganze LGBTQI-Community zu schaffen. Eine einzige Einrichtung in der Stadt ist nicht ausreichend. Unsere Stadt lebt davon, dass sie vielfältig ist. Als junge Generation sollten wir dafür kämpfen, dass Gelsenkirchen eine bunte und zukunftssichere Stadt wird“, so Nik Witzel, Mitorganisator und Sprecher der Grünen Jugend in Gelsenkirchen. Hannah Trulsen, eine der weiteren Organistorinnen, war von der Teilnehmenden-Zahl positiv überrascht.

Junge Liberale für Überprüfung der Menschenrechtssituation

Grüne Jugend und die Jungen Liberalen fordern außerdem, die Zusammenarbeit mit Partnerstädten, in denen es LSBTI-freie Zonen gibt oder in denen auf andere Art und Weise Menschenrechte verletzt werden, zu pausieren. „Partnerstadt Gelsenkirchens kann nur sein, wer die Rechte von allen Menschen achtet und schützt. Wenn Minderheiten ausgegrenzt oder sogar offen unerwünscht sind, kann Gelsenkirchen nicht einfach wegsehen. Deswegen ist es wichtig, dass Gelsenkirchen laufend die Menschenrechtssituation untersucht und gegebenenfalls Partnerschaften pausieren lässt“, erläutert Fabian Urbeinczyk, Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen in Gelsenkirchen.