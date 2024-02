Tödlicher Unfall im Goldbergpark: Obduktion abgeschlossen

Gelsenkirchen Der Tod des 16-jährigen Jungen im Rollstuhl, der am Sonntag in Buer beim Spielen im Park starb, ist geklärt. Das ergab die Obduktion.

Die Ursache für den tragischen Tod des 16-jährigen Rollstuhlfahrers, der am vergangenen Sonntag beim Fangenspielen im Goldbergpark in Gelsenkirchen-Buer gestorben ist, ist aufgeklärt. Die Ermittlungen sind nach Angaben der Polizei damit abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft teilte das Obduktionsergebnis allerdings nur in Teilen mit.

Nach der Untersuchung Fremdverschulden ausgeschlossen

Demnach ist ein Fremdverschulden beim Tod des Jungen ausgeschlossen. Die konkrete Todesursache bleibt jedoch für die Öffentlichkeit unter Verschluss. Der Junge hatte am Nachmittag –wie so häufig – mit Gleichaltrigen im Goldbergpark Fangen gespielt. Dabei geriet er an dem Nachmittag in ein Gebüsch und zog sich dabei die tödlichen Verletzungen zu. Der Notarzt versuchte zwar noch, den Jungen zu reanimieren, konnte den Jungen jedoch nicht mehr zurück ins Leben holen. Die Spekulationen der Bild-Zeitung über eine mögliche Vorerkrankung wies der ermittelnde Polizeibeamte auf Anfrage der WAZ jedoch klar zurück.

