Todesdrohung, Sohn in Gefahr: Polizei entschärft Streit

Am Montagmorgen eskalierte ein Streit zwischen Ehepartnern, die Polizei traf den Sohn wohlbehalten in Gelsenkirchen an (Symbolbild).

Gelsenkirchen. Am Montagmorgen eskaliert ein Streit zwischen getrennt lebenden Ehepartnern. Die Polizei trifft den Sohn wohlbehalten in Gelsenkirchen an.

In der Nacht zum Montag (17. August) eskalierte ein Streit zwischen einem getrennt lebenden Ehepaar, in Gefahr geriet der gemeinsame achtjährige Sohn. Die Polizei Münster übernahm, verhandelte am Telefon und konnte die Situation am Ende in Gelsenkirchen lösen.

Der Vater hatte seinen Sohn nach Polizeiangaben am Sonntagabend nicht zur Mutter zurückgebracht, stattdessen nahm er Kontakt zur Frau auf und drohte ihr am Telefon mit dem Tod. Auch kündigte er an, dem Jungen Schaden zufügen zu wollen.

Polizei Münster entschärft die Situation durch Verhandlungen

Die benachrichtigten Spezialkräfte der Polizei verhandelten daraufhin am Telefon mit dem 47-Jährigen – und das erfolgreich. Der Mann zeigte sich kooperativ und stellte sich am Montagmorgen gegen 06.45 Uhr. Den Sohn fanden die Einsatzkräfte wohlbehalten in der Wohnung des Vaters in Gelsenkirchen.