Tod vorgetäuscht: Gelsenkirchener Polizei sucht diesen Mann

Gelsenkirchen. Um einen Millionenbetrag von der Versicherung zu kassieren, hat ein Paar einen Tod fingiert. Gelsenkirchener Polizei fahndet nach diesem Mann.

Mit Fahndungsfotos will die Polizei Gelsenkirchen einen besonders schweren Betrugsfall aufklären. Ein Paar hat demnach den Tod des Ehegatten vorgetäuscht, um die Versicherungssumme abzukassieren.

Ehefrau kassiert zweifach ab: Millionensumme für Unfalltod plus Arbeitgeberzahlung

Nach Polizeiangaben hat der beschuldigte Gelsenkirchener Hianick K. Anfang 2015 mit seiner Ehefrau nach Abschluss einer Risiko-Lebensversicherung den Entschluss gefasst, seinen Unfalltod vorzutäuschen, um die Versicherung zur Auszahlung der Versicherungssumme zu bewegen. Hierzu reiste dieser im Januar 2016 in die Demokratische Republik Kongo.

Wer kann helfen, den Aufenthaltsort dieses Mannes ausfindig zu machen, fragt die Gelsenkirchener Polizei. Ihm wird schwerer Versicherungsbetrug vorgeworfen. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Der Versicherung wurde dann seitens der Ehefrau mithilfe von gefälschten Dokumenten mitgeteilt, dass der Beschuldigte im Kongo an den Folgen eines Verkehrsunfalls in einem dortigen Krankenhaus verstorben ist. Im Oktober 2016 wurde die Versicherungssumme in siebenstelliger Höhe an die Ehefrau überwiesen. Zudem ging eine fünfstellige Versicherungssumme seitens des Arbeitgebers bei der Ehefrau ein.

Gelsenkirchener meldet Entführung durch seine Mutter und seine Ehefrau bei Botschaft

Im März 2018 erschien der Beschuldigte in der Deutschen Botschaft in Kinshasa (Kongo) und machte Angaben, von seiner Mutter und der Ehefrau entführt worden zu sein, damit diese die Versicherungssumme erhielten.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des abgebildeten Beschuldigten machen, fragt daher die Polizei Gelsenkirchen.

Der Gesuchte hat ein auffälliges Tattoo am rechten Unterarm. Das Motiv ist ein Rosenkranz, zudem gibt es noch ein Tattoo am linken Oberarm mit den Buchstaben „BC“. Der Mann hat eine athletische Figur und spricht Deutsch. Hinweise an die Polizei: 0209 365 7212 oder 0209 365 8240. Weitere Fotos sind hier im Fahndungsportal der Polizei zu sehen.

