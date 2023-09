Tod nach Fenstersturz: Passanten ignorieren Schwerverletzten

In Gelsenkirchen hat es einen schrecklichen Todesfall gegeben. Ein Mann lag schwerstverletzt auf dem Gehweg, aber niemand half, obwohl der Notfall offensichtlich war.

Ein schrecklicher Todesfall in Gelsenkirchen, bei dem ein Schwerstverletzter lange Zeit blutend auf dem Gehweg lag und am Ende verstarb, weil keiner der vorbeikommenden Autofahrer Hilfe leistete, beschäftigt die Polizei.

Keine Hilfe für schwerstverletzten Gelsenkirchener (64): Auto passiert Unglücksstelle sogar zweimal

Der tödliche Fenstersturz hat sich nach Polizeiangaben am Mittwoch, 6. September, im Stadtteil Rotthausen zugetragen. Gegen vier Uhr war demnach der 64-jährige Mann in seiner Wohnung an der Schwarzmühlenstraße aus einem geöffneten Fenster im ersten Obergeschoss gefallen. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu.

Aufnahmen einer Überwachungskamera, die im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ausgewertet wurden, zeigen, dass der Mann etwa 30 Minuten lang auf dem Gehweg gelegen hat und in dieser Zeit mehrere Autofahrer an dem Schwerverletzten vorbeifuhren, ohne ihm zu helfen. Erschreckend: Darunter war ein Autofahrer, der sogar wendete und erneut an der Unglücksstelle vorbeifuhr. Abermals, ohne zu helfen. Werden diese Verweigerer ermittelt, droht ihnen laut Polizei „ein Strafverfahren wegen unterlassener Hilfeleistung“.

Erst nach 30 Minuten verständigten Zeugen, die auf Hilferufe aufmerksam geworden waren, den Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf verstarb.

Polizei Gelsenkirchen: Unterlassene Hilfeleistung ist ein Straftatbestand

Die Polizei Gelsenkirchen nimmt diesen Vorfall zum Anlass, Bürgerinnen und Bürger zu mehr Menschlichkeit aufzufordern: „Wenn sich ein Mensch in einer hilflosen Lage befindet, dann ist jede und jeder verpflichtet, zu helfen. Schauen Sie nicht weg, sondern helfen Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten und leisten Sie gegebenenfalls Erste Hilfe. In jedem Fall aber sollte ein Notruf abgesetzt werden. Im Notfall zählt jede Minute.“

