Ein Zweijähriger starb in einer Gelsenkirchener Kita an der Franz-Bielefeld-Straße. Nun beginnt der Prozess.

Kita & Todesfall Tod in Gelsenkirchener Kita - Prozess gegen Tagesmütter

Gelsenkirchen. Ein Zweijähriger ist in seiner Kita in Gelsenkirchen erstickt. Ab Freitag stehen zwei Tagesmütter vor Gericht. Sie sollen nicht aufgepasst haben.

Nach dem Tod eines zweijährigen Jungen in einer Mini-Kita in Gelsenkirchen stehen zwei Tagesmütter von diesem Freitag an vor Gericht. Die beiden 38 und 26 Jahre alten Frauen sollen ihre Aufsichtspflicht verletzt haben, als der Junge vor knapp zwei Jahren während des Mittagsschlafs erstickte. Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen fahrlässige Tötung angeklagt.

Wie genau es zu dem Unglück in der Tagespflegeeinrichtung kommen konnte, sollen Gutachter in dem Prozess erklären. Den Ermittlungen zufolge hatte der Junge unten in einem Etagenbett gelegen und die nicht fest verankerte Bodenplatte des darüberliegenden Bettes hochgedrückt. Als die Spanplatte wieder herunterrutschte, sei er mit dem Kopf eingeklemmt worden und erstickt.

Haben Sie schon in unseren WAZ-Podcast reingehört? Im Gerichtsreporter hören Sie alle zwei Wochen einen spannenden Gerichtsfall über ein Verbrechen aus der Region. Hören Sie jetzt die aktuelle Folge:

Die Tagesmütter hätten gewusst, dass der Zweijährige das erste Mal über Mittag in der Einrichtung schlafen sollte und das nicht gewohnt war, heißt es in der Anklage. Sie hätten trotzdem keine Sitzwache gehalten oder wenigstens ein Babyfon aufgestellt. Die Tür zum Schlafraum sei geschlossen gewesen.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Am ersten Prozesstag am Gelsenkirchener Amtsgericht sollen unter anderem die Eltern des Zweijährigen aussagen. Ein Gutachter soll erklären, wie es überhaupt möglich war, dass der Junge in dem Bett eingeklemmt wurde.

Gelsenkirchener Kita wurde seit dem Todesfall nicht mehr geöffnet

Die Stadt Gelsenkirchen hatte nach dem Vorfall Konsequenzen gezogen. Die Holzbetten, die auch in einer anderen Kita im Einsatz waren, seien nach dem Tod des Jungen untersucht worden, sagte ein Stadt-Sprecher. Die losen Zwischenplatten seien bei allen Betten nachträglich fixiert worden. Nach Angaben der Stadt stammte das Bett von einem professionellen Kinderbettausstatter.

Die Großtagespflege, die die beiden jetzt angeklagten Tagesmütter in städtischen Räumen eigenverantwortlich betrieben hatten, wurde nach dem tödlichen Unfall des Jungen nicht wieder geöffnet.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Folgen Sie uns auf Instagram: www.instagram.com/wazgelsenkirchen_getaggt

dpa

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen