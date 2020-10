Tipps für frisch Zubereitetes in einer kurzen Mittagspause

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Hauswirtschaftsmeisterin Renate Breuer gibt Tipps für frisch zubereitete Kost in einer kurzen Mittagspause.

In kurzer Zeit ein schnelles Gericht auf den Tisch zu zaubern, das köstlich schmeckt, ist eher ein Fall für Profis. Bei Renate Breuer ist man da genau richtig. Denn die Hauswirtschaftsmeisterin braucht nicht lange zu überlegen, um die Herstellung eines Nudelgerichts zu verraten, das einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.

An Zutaten sollte man 400 Gramm Bandnudeln im Haus haben, ein Bündchen frisches Basilikum, 50 Gramm frischen Parmesankäse, Kirschtomaten und ein Töpfchen Sahne. Man schneidet die Tomaten in Hälften, kocht die Nudeln, während man die Sahne mit dem klein geschnittenen Basilikum zum Kochen bringt, damit sie reduziert wird.

Breite Bandnudeln können mehr Soße aufnehmen als Spaghetti

Bandnudeln können mehr Soße aufnehmen. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

„Die breiten Bandnudeln sind aus dem Grunde besonders geeignet, weil sie Soße viel besser aufnehmen können als die runden Spaghetti“, sagt die Fachfrau. Während die Nudeln kochen, kann man sich um die köstlichen Zutaten kümmern. „Man nimmt ungefähr einen Teelöffel Zucker, lässt ihn in der Pfanne flüssig werden und karamellisieren. Dazu kommt etwas Salz und Pfeffer und das Ganze löscht man mit Balsamico ab“, erklärt Renate Breuer. Danach die Sauce kurz probieren, ob sie so schmeckt, wie man sie genießen möchte.

Die reduzierte Sahne mischt man unter die abgeschütteten Bandnudeln, die man danach auf die Teller gibt. Auf den Nudeln werden dann die Kirschtomaten verteilt, die man nur ganz kurz in der Pfanne mit der vorher zubereiteten Sauce geschwenkt hat. So sind die Tomaten warm, halten aber ihre Form, weil sie in der Kürze nicht zerkochen können.

Gelsenkirchenerin rät: Parmesan auf jeden Fall frisch reiben

„Den Parmesan sollte man auf jeden Fall frisch reiben und nach Belieben über den Nudeln und der Sauce mit den frischen Tomaten verteilen“, erklärt Hauswirtschaftsmeisterin Breuer. Dieses Gericht ist eine Köstlichkeit und kann in kürzester Zeit hergestellt werden. Es ist tatsächlich für Personen geeignet, die nur eine kurze Mittagspause haben oder zwischendurch eine warme Mahlzeit genießen möchten – aber auf frisch Zubereitetes auf keinen Fall verzichten wollen.