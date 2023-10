Tierquäler in Gelsenkirchen schießen mit Luftgewehr auf Igel

Gelsenkirchen-Erle. Mit einem Luftgewehr haben in Gelsenkirchen unbekannte Tierquäler auf einen Igel geschossen. Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern.

Bislang unbekannte Täter haben in Gelsenkirchen einen Igel mit einem Luftgewehr beschossen: Jetzt ermittelt die Polizei wegen Tierquälerei.

Die Mitarbeiterin einer Auffangstation für verletzte Tiere hatte der Polizei den Vorgang gemeldet: Am Samstag sei ihr ein schwer verletzter Igel übergeben worden, den Anwohner im Garten eines Einfamilienhauses an der Waldstraße in Erle gefunden hatten. Die 68-jährige Mitarbeiterin der Auffangstation brachte das Tier daraufhin in eine Tierklinik. Dort wurde der Igel geröntgt: Auf den Aufnahmen war ein Luftgewehrgeschoss im Körper des Tieres zu sehen. Die Verletzungen waren aber so schwer, dass der Igel eingeschläfert werden musste.

Gelsenkirchener Polizei bittet zum Hinweise

Die Gelsenkirchener Polizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zu Tat und Tätern. Erreichbar ist die Polizei unter 0209 365-8112 oder -8240.

