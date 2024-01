Tierischer Therapeut: Kater „Oz“ und seine besondere Aufgabe

Gelsenkirchen „Oz“ ist eine der wenigen Katzen, die in der tierbegleitenden Therapie tätig sind. Darum ist sein Einsatz so wichtig für Patienten.

In der psychiatrischen Tagesklinik des Evangelischen Klinikums Gelsenkirchen (EVK) sind an diesem Tag während des Achtsamkeitstrainings eher ungewöhnliche Töne zu hören. Denn der Vierbeiner, der Alexandra Großmann während der Sitzungen begleitet und unterstützt, bellt nicht, sondern gibt lediglich ein sanftes Miau von sich: Maine Coon-Kater „Oz“ ist eine der wenigen Samtpfoten, die als „Working Cat“ in der sogenannten tierbegleitenden Therapie tätig sind.

Tierischer Therapeut in Gelsenkirchen: Kater „Oz“ und seine Rolle beim Evangelischen Klinikum

Ganz wie sein Namensvetter aus dem bekannten Musical, hat auch der achtjährige Oz nahezu schon magische Fähigkeiten: „Das Schnurren wirkt fast wie eine Klangschalenmeditation“, sagt Achtsamkeitstrainerin Alexandra Großmann. Seit über 30 Jahren ist sie bereits psychiatrisch tätig und vom Konzept eines tierischen Kollegen mehr als überzeugt. Denn „Ossi“, wie sie ihren Kater liebevoll nennt, macht den Zugang zu den Patientinnen und Patienten viel leichter.

Main Coon-Kater „Oz“ unterstützt seine Besitzerin Alexandra Großmann, Achtsamkeitstrainerin am Evangelischen Klinikum Gelsenkirchen, während der Therapiesitzungen. Foto: Evangelisches Klinikum Gelsenkirchen / WAZ

„Katzen werden im Allgemeinen als beruhigend empfunden und das Streicheln des weichen Fells wirkt entspannend. Es gibt außerdem zahlreiche wissenschaftliche Belege dafür, dass der Kontakt zu Tieren positive Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit des Menschen hat. Dazu zählen unter anderem eine Senkung des Blutdrucks, der Herzfrequenz und des Stresshormons Kortisol“, weiß Alexandra Großmann. Der Erfolg gibt ihr Recht: Oz hat sich bereits sehr gut etabliert und wird von den Patienten positiv angenommen. Auf Wunsch kann das Achtsamkeitstraining auch ohne Samtpfoten-Unterstützung stattfinden, wenn beispielsweise eine Katzenallergie vorliegt.

Maine Coon-Kater „Oz“ ist sehr kontaktfreudig und agiert gerne mit Menschen

Wie es Oz während seiner Arbeit und überhaupt geht, darauf wird streng geachtet: „Oz kann sich selbstbestimmt im Raum bewegen und in seinem persönlichen Tempo auf die Menschen reagieren“, berichtet Großmann. Ganz ohne Eignung könnte Oz aber auch nicht Teil des Therapieteams sein. „Er ist kontaktfreudig und gelassen, agiert gerne mit Menschen und anderen Tieren. So stand nach einer Tauglichkeitsprüfung durch das Veterinäramt und einer Tierpsychologin einer Zusammenarbeit nichts mehr im Wege. Und wenn ein Patient im besonderen Maße von dem Kontakt mit Oz profitiert, kann der Kater gern auch in Einzelsitzungen dazu kommen“, bietet Alexandra Großmann an.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

In der psychiatrischen Tagesklinik des EVK werden teilstationäre und ambulante Therapien für Menschen mit seelischen Erkrankungen angeboten wie Depression, Angst, Zwang, psychosomatische Beschwerdebilder oder Persönlichkeitsstörungen. Ziel der Behandlung ist die größtmögliche Reduktion von Beschwerden, eine Stabilisierung der seelischen Befindlichkeit und eine stufenweise Reintegration in das soziale Umfeld.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen