Tierheim Gelsenkirchen: Wer gibt Rudi ein neues Zuhause?

Gelsenkirchen. Der intelligente Kater Rudi ist „immer gut drauf“ und unser „Tier des Monats“. Er sucht ein neues Zuhause – gerne bei erfahrenen Katzenhaltern.

Der hübsche Rudi ist eine kleine Rakete: Der knapp zweieinhalb Jahre alte Kater (geboren am 1. Mai 2021) lebt aktuell noch im Gelsenkirchener Tierheim und sucht ein neues Zuhause. Rudi ist nach Angaben des Tierheims „immer gut drauf. Im Grunde möchte man meinen, dass er einfach niemals müde wird, es hat zumindest den Anschein“. Rudi ist sehr intelligent und wissbegierig, hat beispielsweise das Angebot zum Clickertraining sofort angenommen.

Tierheim Gelsenkirchen: Katze Rudi liebt geistige und körperliche Auslastung

Für Rudi ist viel geistige (zum Beispiel eben Clickertraining und artgerechtes Spielen) und körperliche Auslastung (Freigang) sehr wichtig – in den gesicherten Freigang soll der junge, kastrierte Kater also in jedem Fall vermittelt werden. „Ob er mit anderen Katzen klar kommt, wissen wir leider nicht, da er bei uns bisher einzeln in seiner Box sitzt, aber wir würden vermuten, dass er sich mit einem etwa gleichaltrigen Kater mit ähnlichem Temperament verstehen könnte“, heißt es seitens des Tierheims.

Da Rudi aber sehr lebhaft und relativ unbedarft ist, sollten die Interessenten Katzenerfahrung besitzen und keine kleinen Kinder im Haushalt betreuen. Möglicherweise wären katzenerfahrene Kinder im Teenager-Alter in Ordnung, so das Tierheim.

Wer Rudi gerne kennenlernen möchte, kann sich telefonisch beim Tierheim Gelsenkirchen unter 0209/777411 melden oder auf der Internetseite tierheim-gelsenkirchen.de informieren.

