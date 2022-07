Tiere und Hitze: Gelsenkirchener Experten geben Tipps

Gelsenkirchen. An den kommenden Tagen soll es sehr heiß werden. Für Tiere kann das eine Belastung sein. Gelsenkirchener Experten geben Tipps für Halter.

Warme Tage, viel Sonne und über 30 Grad bereits im Mai: Der Sommer zeigt sich in diesem Jahr von seiner heißen Seite. Während viele Menschen die sommerlichen Temperaturen genießen, warnt ein Gelsenkirchener Tierarzt vor Tierleid in der Hitze. Das Thema sollte ernst genommen werden.

Tierarzt Dr. Matthias Peppmüller hat in seiner Buerschen Praxis schon oft Patienten mit Hitzschlag behandeln müssen. „Anzeichen für einen Hitzeschlag sind beim Hund zum Beispiel anhaltendes, starkes Hecheln und Trägheit. Wenn der Hund gar nicht mehr spielen will oder sich immer wieder hinsetzt, dann stimmt etwas nicht“, so Peppmüller.

Gelsenkirchener Tierarzt appelliert an Halter: Hunde nicht im Auto lassen

Absolutes No-Go: Hunde sollte man bei heißem Wetter auf keinen Fall allein im Auto lassen. Foto: Emily Massenberg

Meerschweinchen und Kaninchen werden apathisch, wenn sie zu lange Hitze ausgesetzt sind. Fängt die Katze an zu hecheln, sollte ebenfalls schnell gehandelt werden. „Bei Anzeichen von Überhitzung sollte man am besten ein kühles, feuchtes Handtuch auf die Leiste des Tieres legen“, empfiehlt der Tierarzt. Das funktioniert vor allem bei Hunden gut. Kaninchen und Meerschweinchen kann mit etwas Wasser auf den Ohren geholfen werden. Falls gar nichts hilft und sich die Symptome nicht bessern, muss der Tierarzt aufgesucht werden.

Damit es erst gar nicht so weit kommt, appelliert Peppmüller an Halterinnen und Halter, ihre Tiere an heißen Tagen besonders im Blick zu behalten. „Viele Menschen genießen an solchen Tagen das gute Wetter und lassen ihre Tiere unbeaufsichtigt“, warnt er. Wenn beispielsweise das Kaninchengehege in der prallen Sonne stehe, könne das richtig gefährlich werden. Ausreichend frisches Wasser und einen Schattenplatz zur Verfügung zu stellen, ist deswegen an heißen Tagen ein Muss. Absolutes No-Go: Den Hund bei Hitze im Auto alleine lassen. Das kann schnell tödlich – oder mit einer eingeschlagenen Autoscheibe enden. Zuletzt hatte eine Passantin im Juni in Gelsenkirchen die Polizei rufen müssen, weil ein Hund bei hohen Temperaturen im Auto zurückgelassen wurde.

Hundetrainer empfiehlt die Abend- oder Morgenrunde

Hundetrainer Peter Post bildet seit mehr als fünfzehn Jahren Hunde aus. In Gelsenkirchen-Neustadt führt er eine Hundeschule und bietet Trainingseinheiten und Hundesport an. „Ab 28 Grad wird es schwierig mit dem Training“, erklärt Post „da sind die Hunde kaum aufnahmefähig“. Deswegen lässt er die Einheiten an solchen Tagen ausfallen. Statt Kommandos und Gehorsamkeitsübungen gibt es dann für die Vierbeiner ein erfrischendes Bad im Hundepool.

Als Halter müsse man an heißen Tagen verantwortungsbewusst sein und aufs Joggen oder Fahrradfahren mit dem Hund verzichten, sagt er. Post empfiehlt, früh morgens oder spät abends, wenn es etwas abgekühlt ist, eine große, entspannte Runde im schattigen Wald zu gehen.

Förster sorgt sich um Trockenheit im Wald

Mittlerweile bieten Läden für Tierbedarf ein abwechslungsreiches Angebot zur Abkühlung an. Bei Fressnapf in Ückendorf etwa wird man schnell fündig: Kühlkissen, Kühlwesten und Kühl-Bandanas sind aktuell im Sortiment. Dog´s Place in Erle bietet Wasserspielzeuge für heiße Sommertage an. Hundeeis ist ebenfalls keine Seltenheit mehr. Welcher Geschmack darf es sein? Frozen-Joghurt mit Käse, Apfel-Banane oder Lachs? Im Internet findet man verschiedenste Hersteller für das tierische Eis in allen Variationen, aber auch Rezepte zum Selbermachen. Mit Frischkäse, ein bisschen Öl und Wurst ist schnell ein Leberwursteis gezaubert.

Heiße und vor allem trockene Sommertage haben auch für den Wald und die dort lebenden Tiere Folgen. Wildtiere können sich zwar selbstständig auf schattige Plätze zurückziehen, doch in trockenen Hitzeperioden sind abkühlende Tümpel und Gewässer mittlerweile Mangelware. Revierförster Oliver Balke beobachtet das schon länger. „Wenn Rothirsche und Rehe an Bächen oder Tümpeln kein Wasser finden, ziehen und knabbern sie die Rinde von den Bäumen ab, um darüber Flüssigkeit aufzunehmen.“ Das wiederum schade dem Wald.

Manche Tiere wie Molche oder Libellen sind außerdem zur Fortpflanzung auf diese Kleingewässer angewiesen. „In Dürrephasen müssen wir dann mit einer Rettungsumsiedlung nachhelfen“, erklärt der Förster. Wer dehydrierten Eichhörnchen, Vögeln oder Igeln etwas Gutes tun möchte, kann eine flache Schale mit Wasser befüllen und sie im Garten oder auf dem Balkon platzieren. Im Sommer hilft es Igel und Eichhörnchen zusätzlich, den Garten mal etwas wilder wachsen zu lassen. Höherer Rasen bietet Rückzugsmöglichkeiten und die Flächen trocknen nicht so schnell aus. Oliver Balke weist auch darauf hin, im Wald achtsam und vernünftig zu sein. Eine brennende Zigarette im trockenen Wald – das kann schnell zu einem Brand führen.

