Ticketkontrolleur gebissen und bespuckt in Gelsenkirchen

Von einem bissigen Fahrgast ist ein Ticketkontrolleur am Mittwoch, 3. Februar, in Gelsenkirchen verletzt worden. Der Prüfer wurde zudem angespuckt. Jetzt hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Der Ticketkontrolleur (59) ist am Mittwoch gegen 10.20 Uhr mit seiner Kollegin (50) an der U-Bahnstation an der Leipziger Straße in Schalke ausgestiegen, um eine Person zu kontrollieren. Der Fahrgast erwies sich als überaus aggressiv. Der Kontrolleur wurde gebissen und bespuckt, danach floh der Täter oder die Täterin.

Die flüchtige Person ist etwa 15 bis 18 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hat eine korpulente Statur und ein rundes Gesicht. Sie oder er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke der Marke „Wellensteyn“ mit aufgesetzter Kapuze und eine dunkle Hose.

Hinweise an: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.