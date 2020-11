Gelsenkirchen-Buer. Der Berufswunsch von Thomas Schmidt aus Gelsenkirchen steht fest: Der 18-Jährige will Golfprofi werden. Die Chancen stehen gar nicht schlecht.

„Den Golfer“ nennt ihn die Hälfte seiner Freunde, die mit dem Sport eher nichts anfangen können. Für die anderen Freunde, die aus seinem Golfverein, ist er einfach der Thomas, der sehr viel besser spielen kann als sie. Im kommenden Jahr will Thomas Schmidt aus Horst sein Abitur machen, und was danach kommt, das weiß er: Der 18-Jährige will einmal Golfprofi werden.

Das hört sich zunächst mal nach einem Wunschtraum an, wie ihn wohl jeder Jugendliche einmal hegt, der Sport betreibt: Jugendfußballmannschaften etwa sind voll von Mädchen und Jungs, die später einmal in der Nationalmannschaft spielen und Weltmeister werden wollen. Doch meist werden diese Träume von der Realität eingeholt, und der „zukünftige Manuel Neuer“ von einst übernimmt dann doch eher den elterlichen Handwerksbetrieb oder wird Bankkaufmann.

Im Sommer steht das Abitur auf einem Gelsenkirchener Gymnasium an

Bei Thomas Schmidt ist das anders, und der größte Unterschied ist wahrscheinlich die Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit, mit denen er seinen Sport betreibt. Dass er innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre mit dem Golfspielen sein Geld verdient, ist nicht ausgeschlossen.

Der 18-Jährige, der noch bis zum kommenden Frühjahr das Max-Planck-Gymnasium in Buer besucht, kann sich noch erinnern, wann seine Leidenschaft für den Sport mit den Schlägern und den kleinen Bällen angefangen hat. „Zu meinem siebten Geburtstag hat mich meine Mutter auf eine Runde über den Golfplatz in Horst mitgenommen“, erzählt er. „Das will ich auch machen“, habe er damals gesagt.

Von Horst über Westerholt und Haus Leythe nach Wuppertal

Gesagt, getan – schnell stellte Schmidt fest, dass er offenbar ein Talent für den Sport besitzt. Mit zwölf Jahren wechselte er von Horst zum Golfclub Westerholt, da hatte er schon ein Handicap von 23, eine Zahl, die viele Hobbygolfer in ihrer ganzen Laufbahn nicht erreichen. Nach einem Jahr dort folgte ein weiterer Wechsel zum Gelsenkirchener Club Haus Leythe. „Dort habe ich den bislang größten Leistungssprung gemacht“, sagt Thomas Schmidt.

Das Ziel immer im Blick: Wenn Thomas Schmidt die Wahl zwischen Ausgehen und Golfen hat, entscheidet er sich immer für den Sport. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

2017 wechselte er zum vorerst letzten Mal: Seit diesem Jahr spielt er beim Golfclub Bergisches Land in Wuppertal, hat dort einen eigenen Trainer. „Das hat mich noch einmal richtig weitergebracht“, sagt er. Der Wuppertaler Club hat einen guten Namen: Hier spielte auch Martin Kaymer, ehemalige Nummer eins der Weltrangliste, seine letzte Saison als Amateur, bevor er zu den Profis wechselte.

So sieht Thomas Schmidts Plan für die nächsten Jahre aus

Inzwischen spielt Thomas Schmidt – wenn ihm Corona keinen Strich durch die Rechnung macht – fleißig Turniere, und das mit Erfolg. Im September erst wurde er Deutscher Jugendmeister, auch die NRW-Meisterschaft der Herren hat er kürzlich gewonnen.

Dennoch: Bis zum Profigolf ist der Weg noch weit. „Man muss wahrgenommen werden, muss zu Profiturnieren eingeladen werden“, beschreibt er. Sein Plan sieht vor, im Jahr 2022 die ersten Profiturniere zu spielen, ab da könne man auch Geldpreise gewinnen. Dennoch: „In den ersten Jahren als Profi decken die Preise nicht die Ausgaben“, sagt Schmidt. Er habe aber schon Sponsoren gefunden, die für seine Kosten aufkämen. „Ich bin auch einem guten Weg“, sagt er.

Viel Zeit für ein Privatleben bleibt nicht

Strikte Trennung zwischen Amateur und Profi Beim Golf wird streng zwischen Amateur- und Profispielern unterschieden. Bei Amateurturnieren gibt es keine Geld-, sondern lediglich Sachpreise zu gewinnen: Nimmt ein Amateurspieler Preisgeld an, verliert er automatisch seinen Amateurstatus und darf keine entsprechenden Turniere mehr spielen. Seinen Lebensunterhalt bestreitet ein Profigolfer sowohl aus Preisgeldern, die er bei Turnieren gewinnt, als auch durch Werbeverträge.

Seine Eltern stünden hinter dem Plan, erzählt er, sie hätten nur vorgegeben, dass er sein Abitur machen soll. Viel Zeit für ein Privatleben bleibt da derzeit nicht, gibt er zu. Mindestens vier Stunden pro Tag trainiert er, seitdem er einen Führerschein besitzt, hat sich zumindest die Fahrtzeit zum Golfclub nach Wuppertal verkürzt. Seine Hausaufgaben macht er spätabends, morgens kommt es schon einmal vor, dass der Wecker um fünf Uhr schellt, weil ein Turnier ansteht.

„Das macht mir nichts aus“, sagt er. „Wenn ich vor der Wahl stehe, abends wegzugehen oder früher ins Bett zu gehen, weil am nächsten Tag Golf ist, entscheide ich mich immer für Golf.“

