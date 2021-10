Schauspieler Sebastian Thrun schlüpft in die Rolle des Reichbürgers. Das gleichnamige Stück ist am 27. Oktober in der Gelsenkirchener „Flora“ zu sehen.

Kultur & Theater Theaterstück über Reichsbürger in Gelsenkirchener „Flora“

Gelsenkirchen. „Der Reichsbürger“ heißt das Theaterstück, das Regisseur Jens Dornheim vom Theater Glasbooth auf die Bühne der Gelsenkirchener „Flora“ bringt.

Das in Essen beheimatete Theater Glasbooth gastiert am Mittwoch, 27. Oktober, mit seinem ebenso aufwühlenden wie hochaktuellen Stück „Der Reichsbürger“ im Kulturraum „Die Flora“. Das Ein-Personen-Stück will ab 20 Uhr den Besucherinnen und Besuchern vor Augen führen, wie die Gedankenwelt dieser Menschen funktioniert.

Die Kernfrage: Wie gefährlich sind Reichsbürger für unsere Gesellschaft?

Reichsbürger, das sind auf den ersten Blick meistens Realitätsverweigerer, ideologisch verblendete Sonderlinge, Utopisten oder radikale Wutbürger. Mit ihrem Stück wollen die beiden Autoren Annalena und Konstantin Küspert folgende Frage in den Mittelpunkt rücken: Wie gefährlich sind diese Menschen für unsere Gesellschaft? Und so beleuchten sie die Psyche eines „Reichsbürgers“, der offenbar weit davon entfernt ist, wie ein aggressiver Verschwörungsfanatiker daherzukommen, und nähern sich dabei ebenso bissig wie aufklärerisch diesem irritierenden gesellschaftlichen Phänomen.

Regie führt Jens Dornheim, der das freie Theater Glasbooth im Jahr 2003 gegründet hat und bereits mehrere heikle, aber gesellschaftlich relevante Themen auf die Bühne gebracht hat. Zuletzt war in Gelsenkirchen seine Inszenierung von George Orwells „1984“ für das Trias-Theater zu sehen. In die Rolle des Reichsbürgers schlüpft Schauspieler Sebastian Thrun, der bereits an den Schauspielhäusern Bochum, Oberhausen, Bielefeld und Düsseldorf gearbeitet hat.

Tickets: 15 Euro (ermäßigt: 12). Kartenreservierung unter: 0209/169 91 05. Weitere Infos im Internet: www.glasbooth.de.

