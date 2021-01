Theatermacher verschiebt Gelsenkirchener "Passion" auf 2022

Rund 35 Darstellerinnen und Darsteller schlüpfen bei der Gelsenkirchener "Passion" in historische Kostüme. Das Stück soll nun ab März 2022 in Rotthausen an neun Terminen aufgeführt werden.

Gelsenkirchen. Ulrich Penquitt vom Gelsenkirchener Trias Theater und Emmaus-Gemeinde in Rotthausen verschieben ihre "Passion" um ein weiteres Jahr.

Eigentlich sollte sie im Frühjahr 2020 in der Evangelischen Kirche an der Steeler Straße über die Bühne gehen, nun wurden auch die für diesen März und April geplanten Ersatztermine um ein weiteres Jahr nach hinten verschoben: Die "Passion", eine Gemeinschaftsproduktion des Gelsenkirchener Trias Theaters und der Emmaus-Gemeinde in Rotthausen, findet nun erst vor Ostern 2022 statt. Insgesamt neun neue Termine wurden nun bekanntgegeben - beginnend mit dem 19. März 2022.

Corona-Pandemie hat den "Passions"-Darstellern einen Strich durch die Rechnung gemacht

Die andauernde Corona-Pandemie hat den Plänen der 35 Laiendarstellern um den professionellen Theatermacher Ulrich Penquitt, Leiter des Trias Theaters, einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. "Wir hatten nach wie vor keine Planungssicherheit für die kommenden Wochen, so dass eine neuerliche Verschiebung um ein Jahr aus unserer Sicht die einzige mögliche Lösung war", erklärte Penquitt im Gespräch mit dieser Zeitung.

Nach der Corona-Schutzverordnung dürfen sich derzeit maximal 50 Personen in einer Kirche aufhalten. "Zieht man die 40 Aktiven auf und hinter der Bühne ab, hätten wir noch zehn Zuschauer einlassen dürfen. Das wäre den Aufwand nicht wert gewesen. Unser Stück hat ein volles Haus verdient", so Penquitt. In Nicht-Corona-Zeiten finden inklusive Empore rund 300 Besucher in der Kirche an der Steeler Straße 48 Platz.

Emmaus-Gemeinde freut sich, auch 2022 als Gastgeber fungieren zu dürfen

Das neu geschriebene und aufwendig eingeübte Stück konnte bislang erst ein ein einziges Mal vor Publikum gezeigt werden - und zwar bei seiner Premiere am 7. März 2020. Die Kritiken waren durchweg positiv. Und auch die Rückmeldungen des Publikums hatten Mut allen Beteiligten gemacht. Doch bereits in der Woche danach griff das Pandemie-bedingte Aufführungsverbot. "Ich bin stolz, dass wir mit unserer Aufführung überzeugen konnten und die Gemeinde freut sich, auch im Jahr 2022 wieder Gastgeber zu sein", blickte Penquitt zuversichtlich nach vorn.

Trotz der neuerlichen Verzögerung sei bislang noch kein einziger der Laiendarsteller aus dem Projekt ausgestiegen. Im Gegenteil: Der Zusammenhalt sei nach wie vor prima, versichert Penquitt. Man tausche sich regelmäßig über Handy aus. Die gemeinsamen Proben liegen aber noch länger auf Eis und sollen erst Anfang 2022 wieder aufgenommen werden. "Das ist auch nötig! Denn so lange bleibt ein Text nicht im Gedächtnis verfestigt", weiß Penquitt. Zudem wolle er vielleicht den Text noch überarbeiten und sich dabei von aktuellen Ereignissen und Entwicklungen beeinflussen lassen.

Eine im Jahr 2013 begonnene Tradition in Gelsenkirchen wird fortgesetzt

Die "Passion" schildert die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu Christi, wie sie auch das Johannes-Evangelium erzählt. Die 35 Darstellerinnen und Darsteller in historischen Kostümen machen den historischen Bericht von den letzten Tagen Jesu Christi laut dem Theatermacher "zu einem außergewöhnlichen Erlebnis" und setzen damit zudem die im Jahr 2013 in Rotthausen begonnene Tradition fort: nämlich zu den Klängen einer eigens komponierten Musik ein Stück biblische Geschichte im Kirchenraum lebendig werden zu lassen.

"Die Passion als eine universelle Geschichte von Leiden und Schuld, aber auch Hoffnung und Glaube, hat uns heute nicht weniger zu sagen als vor 2000 Jahren", findet Penquitt. Seine aktuelle Theater-Fassung schlage Brücken in die Gegenwart und bringe die Menschen und ihre Schicksale zeitlos nahe.

Neun neue Termine für die Gelsenkirchener "Passion" in 2022

Die "zweite Premiere" wurde nun auf Samstag, 19. März 2022, um 18 Uhr terminiert. Weitere Vorstellungen in 2022 sind geplant am: 25. März (19.30 Uhr), 26. März (18 Uhr), 1. April (19.30 Uhr), 2. April (18 Uhr), 8. April, (19.30 Uhr), 9. April (18 Uhr) sowie am Karfreitag (15. April 2022) und Ostersonntag (17. April 2022), jeweils um 18 Uhr. Wer noch im Besitz von Eintrittskarten aus dem Jahr 2020 ist, der kann diese für die neuen Termine nutzen oder er bekommt sein Geld zurück. Der neuerlich Vorverkauf soll laut Penquitt Ende 2021 beginnen.

Die ursprüngliche Idee zu den Festspielen – eine Art Oberammergau im Ruhrgebiet – hatte der im Jahr 2016 verstorbene Regisseur Elmar Rasch. Unterstützung erhielt er seinerzeit vom damaligen Pastor Rolf Neuhaus. Letzterer ist inzwischen in eine Gemeinde nach Hemer gewechselt.