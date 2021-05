Testbetrug? SPD Gelsenkirchen stellt Dringlichkeitsantrag

Symbolbild eines Corona-Schnelltests. Hat es in Gelsenkirchen Betrugsversuche gegeben? Dies möchte die SPD wissen.

Gelsenkirchen. Hat es in Gelsenkirchen Betrugsversuche von Corona-Schnelltestzentren gegeben? Diese Frage will die hiesige SPD-Fraktion beantwortet bekommen.

Die Gelsenkirchener SPD-Ratsfraktion stellt aufgrund möglicher Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung von Coronaschnelltests einen Dringlichkeitsantrag im Gesundheitsausschuss. Vorangegangen waren Berichte über Zentren, die Tests falsch und zu häufig abgerechnet haben sollen.

Manfred Peters, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD, sagte: „Wenn es zutrifft, dass einige schwarze Schafe die Pandemie als Gelegenheit nutzen, zu Lasten der Allgemeinheit ihren betrügerischen Profit zu machen, ist das kaum zu ertragen.“

Schnelltests: Betrugsversuche auch in Gelsenkirchen?

Noch schlimmer sei es, wenn durch gleichzeitig unsachgemäß durchgeführte Testungen die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger fahrlässig gefährdet worden wäre, weil sich möglicherweise Corona-Positive in falscher Sicherheit gefühlt haben, so Peters. Er kritisiert vor allem das Bundesgesundheitsministerium, da bisher kaum Kontrollmechanismen vorgesehen waren.

Die SPD-Fraktion hat deshalb für die nächste Sitzung des Ausschusses für Gesundheit am 10. Juni einen Dringlichkeitsantrag gestellt, um eine erste Sachdarstellung für Gelsenkirchen zu erhalten. Hierbei soll die Frage geklärt werden, ob es auch in Gelsenkirchen derartige Betrugsversuche gegeben haben soll. Eines der kritisierten Testunternehmen, „Medican“, führt in der Stadt Coronatests durch.

