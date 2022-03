Test: So schneiden Gelsenkirchener Bahnhöfe und Stationen ab

Gelsenkirchen. Der Verkehrsverbund Rhein Ruhr unterzieht jährlich seine Bahnhöfe und Stationen einer Prüfung. Wie Gelsenkirchen dabei abschneidet.

Der Verkehrsverbund Rhein Ruhr hat seinen mittlerweile 15. jährlichen Stationsbericht herausgegeben. Bahnhofspaten sowie beauftragte Testerinnen und Tester haben dazu insgesamt 295 Bahnhöfe und Stationen im Verbundgebiet unter die Lupe genommen. So fällt das Ergebnis für Gelsenkirchen aus.

Stationsbericht: Gelsenkirchen erhält überwiegend gute Gesamtnoten

In Gelsenkirchen überwiegen dem Bericht zufolge die guten Gesamtnoten. Die Stadt erhielt für den Gelsenkirchener Hauptbahnhof sowie für die Stationen Buer-Nord und Hassel dreimal die zweitbeste Gesamtnote „ordentlich“ in dem vierstufigen Benotungssystem, dazu für die Haltepunkte Zoo und Buer-Süd zweimal die Gesamtnote „entwicklungsbedürftig“.

Die Bewertungsskala des Stationsberichtes besteht aus einem erweiterten Ampelsystem. Die Höchstnote bei der Gesamtbewertung ist „ausgezeichnet“, sie wird dabei farblich blau angezeigt, grün steht für „ordentlich“, gelb für „entwicklungsbedürftig“ und rot für „nicht tolerierbar“. Bewertet wurden Aufenthaltsqualität, die Fahrgastinformationssysteme und die Barrierefreiheit.

Barrierefreiheit: Hoher Handlungsbedarf an zwei Gelsenkirchener Bahnstationen

Das Kriterium Barrierefreiheit führte letztendlich dazu, dass die Stationen Zoo und Buer-Süd in der Bewertung abfielen, dort wurde die Zugangsmöglichkeiten mit rot als ungenügend eingestuft. Hier sehen die Testenden einen „sehr hohen Handlungsbedarf“.

Während der Hauptbahnhof sowie die Station Buer-Nord über einen Aufzug verfügen, gibt es in Buer-Süd und in Hassel zumindest eine Rampe als Zugang zu den Bahnsteigen. Der Haltepunkt Zoo weist dagegen weder Rampe noch Aufzug aus – ausgerechnet, denn viele Besucher der Zoom Erlebniswelt reisen mit der Bahn an. Der Gelsenkirchener Hauptbahnhof, Buer-Nord und die Station Hassel erhielten in der Kategorie Barrierefreiheit jeweils die Bestnote, versehen mit dem Zusatz „kein Handlungsbedarf“.

Ein Ärgernis: Kaputte Bodenfliesen im Gelsenkirchener Hauptbahnhof im März 2021. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Als „zufriedenstellend“ und damit mit Luft nach oben bewertet wurde die Aufenthaltsqualität an den Stationen Zoo, Buer-Nord und Buer-Süd. In Hassel bemängelten die Tester die Fahrgastinformationen, so dass dieser als einziger von fünf Haltepunkten in Gelsenkirchen nur die zweitbeste Note erhielt. Alle anderen vier Stationen erzielten hier das Top-Ergebnis „hervorragend“.

Anbindung an neue Netze: Gelsenkirchen noch in der Planungsphase

Erfasst wurde in dem Stationsbericht auch, inwieweit in die örtlichen Bahnhöfe und Stationen investiert wird, welche Ausbaupläne es gibt und wie weit die Planungen und Arbeiten sind. Die Stationen Zoo und Buer-Süd sollen an das Niederrhein-Münsterland-Netz angeschlossen werden, Buer-Nord soll eine Bahnsteig-Erweiterung anlässlich der Reaktivierung der Hertener Bahn bekommen. Noch aber haben die Pläne demnach aber nur den Status eines Vorhabens.

Auch das Kriterium „Beleuchtung“ hat der Stationsbericht aufgenommen, weil Licht dem VRR zufolge maßgeblich das Sicherheitsempfinden beeinflusse. Demnach wurden am Haltepunkt Zoo keine Mängel festgestellt. Gelsenkirchen-Rotthausen fiel bei den Testenden als „DB-Pluspunkt ohne Beleuchtung“ negativ auf.

Die 15 zum Großteil VRR-internen Testerinnen und Tester begutachten nach Angaben des VRR einmal im Quartal die knapp 300 Bahnhöfe und Bahn-Stationen.

