Termine für Kinder-Impfungen im Gelsenkirchener Impfzentrum

Gelsenkirchen. Wann und unter welchen Voraussetzungen Kinder und Jugendliche (ab 12 Jahre) im Gelsenkirchener Impfzentrum geimpft werden können.

Wie berichtet können Impfzentren nach einem Erlass der Landesregierung ein Impfangebot (mit dem Impfstoff von BioNTech) für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren anbieten. Zwingend notwendig ist dabei eine ausführliche medizinische Beratung und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen und ihrer Sorgeberechtigten durch eine Kinderärztin oder einen Kinderarzt. Der Erlass sieht vor, das alle sorgeberechtigten Personen das Kind begleiten und der Impfung zustimmen.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Das Impfzentrum Gelsenkirchen bietet daher am Donnerstag, 29. Juli, und am Donnerstag, 5. August, von 14 bis um 18.30 Uhr entsprechende Impftermine in der Emscher-Lippe-Halle an. Eine Voranmeldung oder Buchung ist nicht notwendig. Wegen des ausführlichen Beratungsgespräches sollte allerdings etwas Zeit eingeplant werden.

Für alle anderen Impfwilligen steht das Impfzentrum ab dem kommenden Mittwoch, 28. Juli, von 14 bis 18 Uhr ohne Terminabsprache wieder zur Verfügung. Ab Donnerstag, 29. Juli, öffnet das Gelsenkirchener Impfzentrum bis auf weiteres täglich (auch an Wochenenden) jeweils von 8 bis 18 Uhr.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen