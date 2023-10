Termin für Olé auf Schalke ‘24 steht – Special Guest Knossi

Gelsenkirchen. Während die Fans noch in der Arena ihre Olé Party 2023 feiern, verkündet der Veranstalter bereits den Termin für die 24er-Party samt Line-Up.

Während die Fans am Samstag, 14. Oktober 2023 noch ihre Stars beim Olé auf Schalke 2023 feiern, meldet der Veranstalter soeben das Line Up für die Olé-Tour 2024 inklusive Terminen für die Mallorca-Party im Ruhrgebiet. und auch der Vorverkauf startet schon in der nächsten Woche. Die 18. Olé auf Schalke Party soll im nächsten Jahr im nächsten Jahr am 12. Oktober in der Veltins Arena gefeiert und zwar mit dem Entertainer, Youtube-Star und Moderator „Knossi“ alias Jens Knossalla als Special Guest.

Das prominente Line-Up für 2024 steht zum großen Teil schon fest

Mit dabei sein sollen laut Veranstalter unter anderem Melissa Naschenweng, Mia Julia, Anna-Maria Zimmermann, HBz, Oli.P , Lorenz Büffel ( „Johnny Däpp“), Norman Langen, Mickie Krause, Die Zipfelbuben, Candela Squad, Frenzy, Julian Sommer, Almklausi („Mama Laudaa“), Die Draufgänger, Matty Valentino, Isi Glück,, Honk, DJ Olde, Carolina, Malle Anja („Rum Cola Korn Kabänes“) Mia Weber und Kerstin Ott („Die immer lacht“).

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Ab sofort startet ein vergünstigtes Pre-Sale (Vorverkauf), allerdings exklusiv für „BILDplus“-Abonnenten. Bis zum Donnerstag, 19. Oktober, 18 Uhr können diese Tickets für ihre Stadt zum Early-Bird (Früher Vogel, die Red.)-Preis erstehen. Ab dem 19. Oktober 18 Uhr beginnt dann der normale Vorverkauf über Eventim.de. Mehr Info zum Olé auf Schalke 2024 unter www.oleparty.de.

Eine Fotostrecke plus Bericht zur großen Olé auf Schalke Party 2023 findet ihr ab Sonntag, 15. Oktober auf waz.de/gelsenkirchen

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen