Gelsenkirchen/Essen. 24 Temposünder konnte die Polizei bei einer anderthalbstündigen Kontrolle aus dem Verkehr ziehen. Trauriger Rekord: 79 bei erlaubten 50 km/h.

Temposünder aus Essen fährt mit 79 km/h durch Gelsenkirchen

Das kann teuer werden: Mit 79 km/h fuhr ein Mann aus Essen am Donnerstagmorgen über die Berliner Brücke in Gelsenkirchen. Erlaubt ist an dieser Stelle der Kurt-Schumacher-Straße im Stadtteil Schalke Tempo 50. Damit war er bei der Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Gelsenkirchen zwischen 8.30 und 10 Uhr trauriger Spitzenreiter. Ihm drohen jetzt ein Monat Fahrverbot, ein Punkt in Flensburg und 100 Euro Bußgeld.

Darüber hinaus stellten die Polizisten noch 23 weitere Temposünder mit Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. 21 von ihnen mussten vor Ort ein Verwarngeld bezahlen oder bekamen einen Zahlschein. Gegen zwei Autofahrer, die mit 76 km/h unterwegs waren, wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.