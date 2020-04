Tempokontrolle in Gelsenkirchen: Mit 71 km/h durch 30er-Zone

Gelsenkirchen-Bismarck. Die Stadt Gelsenkirchen hat an der Johannes-Rau-Allee und der Münsterstraße Temposünder erwischt. Die Spitzenreiter fuhren 41 km/h zu schnell.

Die Stadt Gelsenkirchen hat nach eigenen Angaben die Anzahl der Geschwindigkeitskontrollen auf der Johannes-Rau-Allee nach Hinweisen aus der Anwohnerschaft deutlich erhöht. So wurde jetzt in den Abendstunden des 7. und 8. April im Bereich des Kindergartens in einer Tempo-30-Zone kontrolliert.

Die Messungen ergaben, dass die überwiegende Anzahl der Fahrzeugführer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält. So wurden am Abend des 7. April 439 Fahrzeuge in etwa anderthalb Stunden gemessen. Lediglich vier Fahrzeuge waren zu schnell, wobei als höchste Überschreitung 44 km/h in der 30er-Zone gemessen wurden.

Stadt Gelsenkirchen erwischte Temposünder auf der Münsterstraße

Ein anderes Bild zeigte sich zur gleichen Tageszeit am Folgetag. Es wurden 690 Fahrzeuge gemessen, von denen 27 zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter brachte es auf unrühmliche 71 km/h. Ihn erwarten eine 160 Euro Geldbuße und ein einmonatiges Fahrverbot. In Flensburg werden zusätzlich zwei Punkte fällig.

Auch auf der benachbarten Münsterstraße wurde gemessen. In dem auf 50 km/h beschränkten Bereich fuhren bis zu 17 Prozent der Fahrzeuge zu schnell. Die höchste Überschreitung lag bei 91 km/h. Auch hier kommen auf den Fahrzeugführer empfindliche Strafen zu.