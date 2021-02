Gestoppt wurden in Gelsenkirchen von der Polizei zwei junge Raser, die teils mit Tempo 160 in Beckhausen unterwegs waren.

Schwerpunktkontrolle Tempo 160 in der Stadt: Gelsenkirchener Polizei stoppt Raser

Illegale Rennen, teils mit Tempo 160, stoppte die Polizei in Gelsenkirchen in zwei Fällen. Die Erklärung eines Rasers: Er sei ein Pizza-Kurier.

Gezielt nach Rasern hielten Gelsenkirchener Polizeikräfte Freitagabend Ausschau. Und sie wurden fündig. Unter anderem fiel ihnen ein 19-Jähriger auf, der teils mit Tempo 110 in Beckhausen unterwegs war und sich offensichtlich heiße Beschleunigungsrennen lieferte. Seine Erklärung, nachdem er gestoppt wurde, fiel ebenso heiß aus. Er begründete sein Fahrverhalten laut Polizei mit seiner „aktuell ausgeführten Tätigkeit als Pizza-Auslieferungsfahrer“.

Pizzafahrer mit heißem Reifen von der Polizei gestoppt

Im Rahmen des gezielten Einsatzes gegen die „Raser-/Poserszene“ bemerkten die Beamten den jungen Mann gegen 20.20 Uhr auf seiner Fahrt durch Horst und Beckhausen. An einer Ampel soll sich der Pizza-Kurier spontan ein Beschleunigungsrennen mit einem anderen Verkehrsteilnehmer geliefert haben.

Mit Tempo 160 durch die Gelsenkirchener Nacht

Nach Mitternacht um 0.48 Uhr beobachten Beamte dann, wie zwei Pkw auf gleicher Höhe eine zweispurige Straße in Beckhausen befuhren. „Offenbar wurde sich dabei bis zum Erreichen einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage abgesprochen, um ab dort dann ein Beschleunigungsrennen durchzuführen“, so die Polizei. Zulässig sind vor Ort 70 Stundenkilometer. Es wurden „Geschwindigkeiten bis 160 Stundenkilometer dokumentiert“, heißt es im Polizeibericht. Das Fahrverhalten der Akteure wurde per Video festgehalten.

Ein Fahrzeug konnte gestoppt werden. Am Steuer saß ein 19-jährigen Gladbecker. Beide Fahrzeugführer müssen mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Ein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen geschrieben.