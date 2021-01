Polizei stoppt Raser Tempo 130: Pkw liefern sich Straßenrennen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Mit quietschenden Reifen jagten sie über die Grothusstraße: Die Polizei stoppte zwei Fahrzeuge in Gelsenkirchen nach einem Beschleunigungsrennen.

Sie machten die Grothusstraße zu ihrer Rennpiste und kamen in der Spitze auf Tempo 130: Die Polizei beendete Samstag (2.1.) schließlich die wilde Fahrt durch Gelsenkirchen.

Gegen 23.25 Uhr wurde eine Zivilstreife der Polizei Gelsenkirchen auf zwei Fahrzeuge, einen Mercedes und einen Audi aufmerksam, die auf der Grothusstraße an einer Ampel jeweils so stark beschleunigten, dass die Reifen durchdrehten. Das Zivilfahrzeug fuhr darauf hinter den beiden nebeneinander fahrenden Wagen her. Die Beamten konnten laut Polizei auf ihrem Tacho eine Geschwindigkeit von bis zu 130 Stundenkilometern ablesen.

Nach einem kurzen Stopp an einer roten Ampel drückten die Fahrer wieder mächtig aufs Gaspedal und rasten weiter. Die Zivilpolizisten konnten die Wagen schließlich stoppen. Am Steuer des Mercedes saß eine 29 Jahre alte Frau, der Audi wurde von einem 24-Jährigen gefahren.

Von beiden wurden die Führerscheine sichergestellt, zusätzlich bekommen sie Anzeigen.

