Teenager-Raubzüge: Gelsenkirchener Polizei fasst neun Jungen

Am Montag, 20. März, sind zwei Jugendliche in Gelsenkirchen angegriffen und beraubt worden. Beamte fassten nach schneller Fahndung neun Tatverdächtige. Wegen der Häufung von Beutezügen auf Gelsenkirchens Straßen und Plätzen, hat die Polizei bereits eine Ermittlungskommission eingesetzt.

Gelsenkirchen-Bismarck. Erfolg im Kampf gegen Teenager-Raubzüge: Die Gelsenkirchener Polizei hat neun Tatverdächtige gefasst – alle sind zwischen 13 und 15 Jahre alt.

Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass in Gelsenkirchen ein Raubzug Jugendlicher gemeldet wird. Am Montag, 20. März, sind zwei Jugendliche (15, 17) von einer Gruppe nahezu gleichaltriger Teenager wieder angegriffen und beraubt worden. Die gute Nachricht: Die Polizei war bei der Fahndung erfolgreich, Beamte stellten „gleich neun tatverdächtige Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren“.

Polizei Gelsenkirchen: Tatverdächtige Jugendliche sind zum Teil schon aktenkundig

Den mutmaßlichen Räubern wird vorgeworfen, am Montag um 15 Uhr zwei 15 und 17 Jahre alte Gelsenkirchener am Trinenkamp in Bismarck bestohlen zu haben. Die Jugendlichen erklärten gegenüber den Beamten, dass sie unvermittelt von der Gruppe angegriffen und nach Geld gefragt worden seien. Dabei kam es zu einem Handgemenge, bei dem die beiden auch geschlagen und getreten wurden.

Schließlich flüchteten die Angreifer mit einer geringen Menge Bargeld und einer Geldbörse vom Tatort. Zeugen bestätigten diese Angaben vor Ort. Die Flüchtenden kamen aber nicht weit. Angaben der Leitstelle zufolge nutzen sie die Straßenbahn. Die weit ausgeschwärmten Beamten fingen die Gesuchten an der U-Bahn-Haltestelle Musiktheater in der Altstadt ab. Bei ihnen fanden die Einsatzkräfte auch die zuvor geraubte Geldbörse.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Beamten nahmen die Verdächtigen mit zur Wache. Wie sich herausstellte, „ist ein Teil von ihnen bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt“. Von der Wache wurden sie an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Polizeibehörde wird abklären, ob die Gefassten mit anderen Straftaten im Zusammenhang mit Raubzügen Jugendlicher in Gelsenkirchen stehen. Bislang sind weit über 100 Fälle aufgelaufen, über die Hälfte wurde aufgeklärt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen