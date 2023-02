Teenager-Raubzüge: 17-Jähriger stellt sich der Polizei

Die Polizeiwache Süd in Gelsenkirchen: Hier hat sich am Dienstag, 31. Januar, ein Tatverdächtiger gestellt, der im Zusammenhang mit einer Raubserie von Teenager gesucht wurde, die für viel Aufsehen gesorgt hat.

Gelsenkirchen. Erfolg für die Gelsenkirchener Polizei: Nach Raubzügen von Teenagern hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Was über den 17-Jährigen bekannt ist.

Im Zuge der Ermittlungen gegen Teenager-Räuber in Gelsenkirchen, denen eine ganze Serie von Taten zur Last gelegt wird, hat die Gelsenkirchener Polizei einen weiteren Fahndungserfolg verbucht. Am Dienstag, 31. Januar, hat sich ein 17-jähriger Gelsenkirchener den Ermittlern gestellt.

Teenager-Räuber (17) hat bis zum Sommer 2022 noch in Jugendhaft gesessen

Für Angst und Schrecken hatten in den vergangenen Wochen wiederholt kriminelle Kinder und Jugendliche gesorgt. Delikte wie Bedrohungen, Körperverletzung und Raube gehen auf ihr Konto. In einigen Fällen sind die Opfer mit Messern bedroht worden.

Mehr als 100 Taten sind in der Emscherstadt bislang aufgelaufen. Worauf sich auch der Landtag in Düsseldorf mit den Raubserien von Teenagern beschäftigte und beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen eine eigens eingesetzte Ermittlungskommission mit Hochdruck daran arbeite, Tatverdächtige zu identifizieren. Von denen gibt es viele, über 50, zumeist Jungen, aber auch Mädchen. Mittlerweile sind über die Hälfte der Fälle gelöst.

Die Quote wächst mit dem „17-jährigen Deutsch-Türken“, der sich am Dienstagmorgen auf der Polizeiwache Süd an der Wildenbruchstraße den Behörden gestellt hat. Offenbar war der Fahndungsdruck sehr hoch geworden, denn der polizeibekannte Jugendliche tauchte nach Angaben eines Sprechers „mit seinem älteren Bruder“ auf, „kurz nachdem die zuständige Staatsanwaltschaft Essen beim Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl“ erwirkt hatte.

Vorwurf: Schwerer Raub in drei Fällen, Gelsenkirchener geht mit Bruder zur Wache

Die Polizeiwache Süd an der Wildenbruchstraße in Gelsenkirchen. Hier hat sich am Dienstag ein Tatverdächtiger gestellt. Dem 17-jährigen Gelsenkirchener wird schwerer Raub in mindestens drei Fällen vorgeworfen. Foto: Martin Möller / WAZ

Dem Beschuldigten werden mehrere Taten vorgeworfen, unter anderem Körperverletzung und schwerer Raub in mindestens drei Fällen. Dem Sprecher zufolge ist der Gelsenkirchener erst „im vergangenen Sommer aus einem Gefängnis entlassen worden“. Er hatte dort eine Jugendhaftstrafe wegen „schweren Diebstahls“ verbüßt.

Aus der Gewahrsamszelle der Polizeiwache Süd wurde der Jugendliche dann im Laufe des Tages in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

