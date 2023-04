Einen weiteren Ermittlungserfolg verbucht die Polizei im Zusammenhang mit der Teenager-Raubserie in Gelsenkirchen. Zwei 15-Jährige wurden festgenommen (Symbolbild) und sitzen nun in Untersuchungshaft.

Jugend & Kriminalität Teenager-Raubserie: Gelsenkirchener Duo (15) sitzt in U-Haft

Gelsenkirchen-Buer/-Feldmark. Festnahme in Gelsenkirchen nach Raubzügen: Zwei Jugendliche sitzen in Untersuchungshaft. Was den polizeibekannten 15-Jährigen vorgeworfen wird.

Einen weiteren Ermittlungserfolg verbucht die Polizei im Zusammenhang mit der Teenager-Raubserie in Gelsenkirchen. Zwei 15-Jährige wurden festgenommen und sitzen nun in Untersuchungshaft.

15-jährige Gelsenkirchener sitzen in U-Haft – sie sollen meist Raube begangen haben

Die Staatsanwaltschaft Essen hatte zwei Haftbefehle gegen die beiden polizeibekannten Jugendlichen erwirkt. Beide standen im Fokus der Ermittlungskommission (EK) „König“, die bereits mehr als die Hälfte der rund 170 Straftaten der Raubserie aufgeklärt hat.

Einem der beiden 15-Jährigen wird ein versuchter Raub auf einen 13-Jährigen auf dem Gelände einer Gesamtschule in Buer am Mittwochvormittag, 26. April, vorgeworfen. Dort hatte der Jugendliche gegen 10.30 Uhr zusammen mit zwei mutmaßlichen Komplizen den 13-Jährigen auf dem Schulhof festgehalten und nach Bargeld gefragt. Nachdem der Schüler ihnen kein Geld geben konnte, soll der 15-Jährige den Gelsenkirchener mehrmals geschlagen haben.

Als weitere Schüler schließlich dazukamen, ließ das Trio von dem 13-Jährigen ab. Der 15-Jährige wurde „noch am selben Tag zu Hause in Buer festgenommen“, sagte Polizeisprecher Stephan Knipp. Ihm werden „vorwiegend Raubtaten“ vorgeworfen.

Teenager-Raubserie: Zehn Tatverdächtige sitzen bereits in Untersuchungshaft

Gut eine Woche zuvor, am 18. April, klickten bereits die Handschellen für einen weiten 15-Jährigen, er wurde am Dienstag daheim in der Feldmark festgenommen. Dem Jugendlichen wird unter anderem „schwerer Raub und Diebstahl“ vorgeworfen.

Durch die beiden Festnahmen hat sich die Anzahl der Jugendlichen, die durch die Ermittlungsarbeit der EK „König“ in Untersuchungshaft genommen werden konnten, auf mittlerweile zehn erhöht.

