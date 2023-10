Nach ihrer ausverkauften US-Tournee füllt Popstar Taylor Swift nun auch die Kinos: Am ersten Wochenende nach dem Filmstart spülte der Konzertfilm zu Swifts "Eras"-Tour nach Branchenangaben in den USA umgerechnet 91 Millionen Euro in die Kinokassen.

Gelsenkirchen. US-Megastar Taylor Swift kommt 2024 nach Deutschland – und spielt drei Konzerte in der Veltins-Arena. Was Sie zur The Eras-Tour wissen sollten.

Taylor Swift kommt 2024 mit ihrer „Eras“-Tour auch nach Gelsenkirchen in die Veltins-Arena.

Der Andrang auf die Tickets für die Konzerte war riesig.

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Alle Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den Konzerten.

Gelsenkirchen im Ausnahmezustand: 2024 kommt US-Megastar Taylor Swift im Rahmen ihrer rekordverdächtigen The Eras-Tourfür drei Konzerte in die Stadt. Gibt es noch Tickets? Was können „Swifties“ vor Ort erwarten? Welche Tipps sollte ich für die Anreise beachten? Wir haben alle wichtigen Informationen in einem großen FAQ gesammelt.

Mit einem Klick auf die Frage gelangen Sie direkt zur Antwort.





Wann kommt Taylor Swift nach Gelsenkirchen?

Taylor Swift spielt 2024 im Rahmen ihrer Tour „The Eras“ drei Konzerte in Gelsenkirchen. Das sind die Termine:

Mittwoch, 17. Juli

Donnerstag: 18. Juli

Freitag: 19. Juli

Die Shows starten jeweils um 20 Uhr.





Wo ist das Taylor Swift Konzert in Gelsenkirchen?

Alle drei Konzerte finden in der Veltins-Arena statt (Rudi-Assauer-Platz 1). Die Tour von Taylor Swift ist eines von vielen Highlights in der Gelsenkirchener Arena 2024: Das Stadion ist Austragungsort der Fußball-Europameisterschaft, außerdem findet dort das Finale der European League of Football statt. Auch Rammstein spielt zwei Konzerte in der Arena.

Mega-Star Taylor Swift kommt mit ihrer Tour „The Eras“ 2024 auch nach Gelsenkirchen. Foto: Suzanne Cordeiro / AFP





The Eras-Tour 2024 von Taylor Swift: Wo finden die anderen Konzerte statt?

Taylor Swift spielt im Rahmen ihrer Europa-Tour 2024 insgesamt sieben Konzerte in Deutschland – das sind die anderen Termine:

Dienstag, 23. Juli in Hamburg (Volksparkstadion)

Mittwoch, 24. Juli in Hamburg (Volksparkstadion)

Samstag, 27. Juli in München (Olympiastadion)

Sonntag, 28. Juli in München (Olympiastadion)

In Europa sind von Mai bis August 2024 41 Konzerte geplant. Das ist die Übersicht über die Städte:

Paris (4 Konzerte)

Stockholm (3)

Lissabon (2)

Madrid (1)

Lyon (2)

Edinburgh (3)

Liverpool (3)

Cardiff (1)

London (6)

Dublin (3)

Amsterdam (3)

Zürich (2)

Mailand (2)

Warschau (3)

Wien (3)

Vor dem Start der Europa-Tour sind außerdem Konzerte in Japan, Australien und Singapur geplant. Gestartet ist die Tour im März in Glendale (Arizona/USA) – enden soll sie am 23. November 2024 in Toronto. Eine Übersicht über alle Termine der Eras-Tour von Taylor Swift gibt es online.





Gibt es noch Tickets für die Tour von Taylor Swift?

Nein, die Taylor Swift Tour 2024 ist komplett ausverkauft. Der Ansturm auf die Tickets war im Sommer riesig, innerhalb weniger Minuten waren alle Karten weg. Im Online-Ticketshop sind keine Tickets mehr zu bekommen. Auf Plattformen wie Ebay werden vereinzelt noch Karten für die Konzerte in Deutschland angeboten – aber Vorsicht vor Betrügern!





Was kosten Taylor-Swift-Tickets in Deutschland?

Für ein Konzert ihres Stars mussten die „Swifties“ (so werden die Fans genannt) tief in die Tasche greifen: Zwischen 100 bis zu 600 Euro für VIP-Pakete wurden fällig.

The Eras Tour: Während eines Konzerts wechselt Taylor Swift häufiger ihr Outfit und auch das Bühnenbild wird angepasst. Foto: Shanna Madison / dpa





Taylor Swift in Gelsenkirchen: Wer ist die Vorband?

Die gesamte Tour von Taylor Swift wird von der Vorband Paramore begleitet.





„The Eras“-Tour: Was erwartet mich dort?

Die Eras-Tour ist eine Stadiontour der Superlative und bricht schon jetzt alle Rekorde. Sie ist nicht etwa an ein einziges Album von Taylor Swift angelehnt – wie es sonst bei Tourneen üblich ist – sondern beschreibt ihre gesamte bisherige musikalische Reise. Im Laufe der Show durchläuft die 33-Jährige verschiedene Ären ihrer Musik – daher der Name „The Eras“ (deutsch: Die Ären). Geplante Album-Touren waren in den vergangenen Jahren coronabedingt ausgefallen.

Während der Show gibt es mehrere Bühnenbild- und Kostümwechsel – immer angelehnt an die einzelnen Äras und Alben. Bei der Tour-Premiere in Arizona standen unglaubliche 46 Songs auf der Setlist. Die Show dauert etwa 3 Stunden und hat in Seattle sogar für ein kleines Erdbeben gesorgt.





Wird es einen Merchandise-Stand in Gelsenkirchen geben?

Ja, davon ist auszugehen – Stände mit Merchandise-Artikeln waren bei den bisherigen Standorten der Tour in den USA auch zu finden. Wo diese in Gelsenkirchen aufgebaut werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Auch offizielle Preise gibt es derzeit nicht. Im Online-Shop kosten die Artikel zwischen 30 und 70 Dollar.

Merchandise ist auch für viele Fans von Taylor Swift ein Muss: Die Popcorn-Becher bei der Premiere des Konzertfilms waren der Renner. Foto: Chris Pizzello / dpa





Taylor Swift in Gelsenkirchen: Wie komme ich am besten zur Veltins-Arena?

Anfahrt mit dem Auto:

Mit dem Auto erfolgt die Anreise zur Veltins-Arena entweder über die A2 (Ausfahrt Gelsenkirchen-Buer) oder A42 (Ausfahrt Gelsenkirchen-Schalke). Die Adresse zur Eingabe ins Navi: Rudi-Assauer-Platz 1 in 45891 Gelsenkirchen. Die Arena ist in der Stadt aber auch ausgeschildert. Gerade zu Hauptverkehrszeiten kommt es im Ruhrgebiet zu erhöhtem Verkehrsaufkommen – also genug Zeit für die Anreise einplanen.

Anfahrt mit dem Zug:

Fernzüge aus deutschen Großstädten halten meist nicht direkt am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Am besten in Essen oder Bochum aus- und dort auf den ÖPNV umsteigen.

Anfahrt mit dem ÖPNV:

Die Straßenbahnlinie 302 hält direkt an der Veltins-Arena – aus Richtung Gelsenkirchen Hbf, Gelsenkirchen-Buer und Bochum. Die Busse 380 und 381 halten an der Haltestelle Willy-Brandt-Allee und Sportparadies in Nähe der Arena.

Weitere Möglichkeiten:

Wer es nicht allzu weit hat, kann auch mit dem Fahrrad anreisen – Fahrradständer sind vor Ort. Auch Taxistände sind rund um die Arena zu finden.





Wo kann ich an der Veltins-Arena am besten parken?

Rund um die Veltins-Arena stehen 14.000 Parkplätze zur Verfügung. An den Kassenautomaten kann bar (nur Münzen!), mit EC- oder Kreditkarte und mit Google/Apple Pay bezahlt werden. Mit Parkschein sind folgende Parkplätze geöffnet:

P1

P2-PH 1

P2A

P5 Ost

P5 West

P7

A

Alle Infos zu weiteren Parkplätzen sowie ein genauer Lageplan finden sich online.





Ich habe keine Karte bekommen. Wird das Konzert aufgezeichnet?

Nicht direkt. Im Oktober 2023 erschien aber der Konzertfilm „Taylor Swift: The Eras Tour“, der weltweit in Kinos gezeigt wurde und auch dort für einen Ansturm sorgte. Der Film ist ein Zusammenschnitt dreier Eras-Konzerte in Kalifornien. Bisher gibt es den Film online allerdings noch nicht im Stream zu sehen – ob sich das irgendwann ändern wird, ist nicht bekannt.

Taylor Swift hier bei der Premiere ihres Konzertfilms "Taylor Swift: The Eras Tour" in Los Angeles. Der Film ist ein Zusammenschnitt von drei Konzerten der Welttournee. Foto: Chris Pizzello / dpa





Ich komme nicht aus Gelsenkirchen. Wo kann ich übernachten?

Wer in Gelsenkirchen übernachten will oder muss, der hat es bei der Suche nach einer Bleibe alles andere als leicht. Seit die Termine für die Konzerte in Gelsenkirchen feststehen, sind auch die Preise für Hotels in und rund um Gelsenkirchen in die Höhe geschossen.

Auf Online-Plattformen sind nur noch Zimmer für hohe Preise zu finden – eine Nacht in einem Gelsenkirchener Premium-Apartment kostet dort zwischen 900 und 1000 Euro. Auch in umliegenden Städten sind die Preise gestiegen - eine Ferienwohnung in Bottrop kostet für eine Nacht zum Beispiel 850 Euro. Am besten also – wer die Möglichkeit hat – bei Freunden, Familie oder Bekannten unterkommen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen