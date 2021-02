Taxistand vor Gelsenkirchener Impfzentrum eingerichtet

Gelsenkirchen-Erle. Bis zu fünf Taxen warten nun vor der Gelsenkirchener Emscher-Lippe-Halle. Anfangs mussten viele Senioren lange in der Kälte warten.

Bei Wind und Wetter vor dem Impfzentrum in der Emscher-Lippe-Halle auf ein Taxi warten: Das dürfte nun in der Regel der Vergangenheit angehören. Wie die Stadt jetzt mitteilte, hat der temporäre Taxistand direkt am Impfzentrum seinen Betrieb aufgenommen.

Dort können bis zu fünf Taxen stehen, um Senioren nach erfolgter Impfung nach Hause zu fahren. Wie die Stadt mitteilte, sind die Taxiunternehmen informiert und steuern regelmäßig die Einrichtung an der Adenauerallee 118 an.

Wie berichtet, hatten sich anfangs viele Senioren und deren Begleitpersonen beschwert, nach der Impfung kein Taxi zu bekommen, wenn sie zuvor keines bestellt hatten. Da der Impfstart mit dem Wintereinbruch zusammenfiel, wagten es viele nicht, mit dem eigenen Wagen anzureisen.