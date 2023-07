Taxigast moniert Fahrmanöver: Schläge und Tritte am Zielort

Gelsenkirchen-Buer. Über ein riskantes Manöver haben sich ein Taxifahrer und sein Gast aufgeregt. Am Ziel angelangt, verprügelten die Verfolger den Gelsenkirchener.

Unfassbar, wie schnell heute zu Gewalt gegriffen und das Recht des Stärkeren durchgesetzt wird: Zwei Fahrgäste sind in Gelsenkirchen nach einer Taxifahrt von mehreren Personen angegriffen und bedroht worden. Vorausgegangen war ein gefährliches Bremsmanöver, zu dem das Taxi von den Unbekannten gezwungen worden ist. Darüber hatte sich der Gelsenkirchener und der Taxifahrer aufgeregt. Dafür setzte es Prügel.

Taxi wird verfolgt – Prügel und Tritte für Gelsenkirchener (24) an Breddestraße in Buer

Der 24-Jährige saß nach Polizeiangaben zusammen mit einer 22-jährigen Frau in einem Taxi, das von der De-La-Chevallerie-Straße in Buer in die Hölscher Straße abbog, als vom Parkplatz an der Hölscher Straße ein anderes Auto plötzlich in die Straße einfuhr. Das Taxi musste daraufhin stark abbremsen und um den anderen Wagen herumfahren.

Der junge Fahrgast und der Taxifahrer regten sich über dieses gefährliche Manöver auf, gestikulierten im Taxi herum. Kurze Zeit später, gegen 0.50 Uhr, setzte der Taxifahrer den Gelsenkirchener am Zielort, der Breddestraße, ab. Aber: Offenbar ist das Taxi nach dem Vorfall verfolgt worden, und es ist sogar Verstärkung hinzugerufen worden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Hinter dem Taxi hielten nämlich gleichzeitig zwei Autos, darunter auch das Fahrzeug von der Hölscher Straße. Aus dem Mercedes und dem Mazda stiegen etwa ein halbes Dutzend Männer aus. Der Taxifahrer versuchte laut Polizei noch zu schlichten, doch vergeblich. Ein Mann schlug den 24-Jährigen, danach wurde der Gelsenkirchener wiederholt getreten. Die 22-Jährige wurde von einem weiteren Unbekannten bedroht. Anschließend setzten sich die Männer wieder in die Autos und fuhren in Richtung Horster Straße davon.

Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei keine Angaben darüber, ob die Kennzeichen der beiden Fahrzeuge bekannt sind. Ob es sich bei den Insassen um ein Päarchen handelt, blieb ebenso offen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen