Taxifahrer in Gelsenkirchen ausgeraubt – Zeugen gesucht

Gelsenkirchen-Ückendorf. Drei Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Taxifahrer ausgeraubt. Die Gelsenkirchener Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen.

Ein Taxifahrer ist in der vergangenen Nacht in Gelsenkirchen-Ückendorf ausgeraubt worden. Drei bislang unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse des Mannes, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Demnach stieg das Trio gegen zwei Uhr nachts am Taxistand eines Krankenhauses an der Virchowstraße in das Auto ein. Die Männer gaben an, in die Altstadt fahren zu wollen. Auf der Zeppelinallee wollten sie aussteigen. Während des Anhaltens rissen die Unbekanntem dem Taxifahrer das Portemonnaie aus der Hand und flüchteten in Richtung Innenstadt.

Raub in Gelsenkirchen: Taxifahrer wird nicht verletzt

Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise können unter der 0209365 8112 oder der 0209 365 8240 gegeben werden. Die Verdächtigen erschienen athletisch, trugen dunkle Kleidung und Baseballcaps und Corona-Schutzmasken.