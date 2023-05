Tatort Bahnhofstraße: Teenager-Räuber greifen Jungen (12) an

Gelsenkirchen-Altstadt. Sie sind noch Kinder, schrecken aber nicht vor Gewalt zurück. In Gelsenkirchen haben erneut Teenager-Räuber zugeschlagen.

Zwei Teenager haben versucht, einen Gleichaltrigen auszurauben. Die Gelsenkirchener Polizei bittet um Zeugenaufrufe.

Gelsenkirchener Teenager-Räuber hatten es auf Kleidung eines Zwölfjährigen abgesehen

Die beiden gesuchten Jungen starten der Polizei zufolge ihren Raubversuch am Mittwoch, 17. Mai, in einem Drogeriemarkt in der Gelsenkirchener Altstadt. Das Duo sprach gegen 14.30 Uhr einen zwölfjährigen Gelsenkirchener in der Drogerie an der Bahnhofstraße an und verlangte die Herausgabe seiner Schuhe sowie seiner Kappe. Lesetipp:Statt HKP: Hier sind Gelsenkirchener Gewalttäter aktiv

Der Teenager weigerte sich und verließ das Geschäft. Doch die beiden Jungen folgten ihm. Auf dem Bahnhofsvorplatz beleidigten sie ihn und wurden handgreiflich. Danach ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung. Zum Thema: Teenager-Räuber: Das ist die Zwischenbilanz der Polizei Gelsenkirchen

Beide Tatverdächtigen sind geschätzte zehn bis 13 Jahre alt, männlich und hatten eine normale Statur. Einer trug eine blaue Jeans, einen grauen Pullover und schwarze Schuhe. Der Zweite trug eine schwarze Jacke der Firma Nike, eine schwarze Hose und hatte schwarze Locken.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7552 oder 0209 365 8240.

