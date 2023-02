Taser-Einsatz im Obdachlosenheim: Ein Schwerverletzter

Die Polizei ist wegen eines Streits in einem Gelsenkirchener Obdachlosenheim am Samstag, 4. Februar, nach Schalke-Nord ausgerückt. Beamte musste eine Tür gewaltsam öffnen und einen Angreifer per Taser außer Gefecht setzen.

Die Polizei ist wegen eines Streits in einem Gelsenkirchener Obdachlosenheim am Samstag, 4. Februar, nach Schalke-Nord ausgerückt. Beamte musste eine Tür gewaltsam öffnen und einen Angreifer per Taser außer Gefecht setzen.

Obdachlosenheim in Schalke-Nord: Tür verbarrikadiert, Streit eskaliert

Bei dem Streit in der Obdachlosenunterkunft an der Caubstraße in Schalke-Nord ist ein 53 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Hausmeister des Wohnheimes hatte gegen 22 Uhr die Polizei gerufen, weil er einen lauten Streit aus einem Zimmer hörte und die Bewohner dort die Tür nicht öffneten.

Selbst den Einsatzkräften gelang es nach Behördenangaben erst mit hohem Kraftaufwand, die Tür zu dem Zimmer gewaltsam zu öffnen. Sie war von innen verbarrikadiert worden, Aufforderungen der Polizei zum Öffnen verpufften ohne Reaktion.

Weil sich einer der Beteiligten, ein 38 Jahre alter Gelsenkirchener, auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht beruhigte und drohend auf die Beamten zuging, heißt es weiter von der Polizei, setzten die Beamten den Taser ein. Im Anschluss konnten sie den kurzzeitig durch die Stromstöße in der Bewegung gelähmten Mann fixieren.

Nach der Begutachtung durch eine Notärztin brachten die Beamten den 38-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam. Die beiden 53 und 63 Jahre alten Mitbewohner wurden ebenfalls vor Ort medizinisch versorgt. Sie gaben an, von dem 38-Jährigen bedroht und geschlagen worden zu sein.

Der 53-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten schrieben eine Strafanzeige gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

