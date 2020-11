Taschendieb-Fahndung: Wer kann Polizei Gelsenkirchen helfen?

Überwachungskameras haben in Gelsenkirchen zwei mutmaßliche Taschendiebe im Bild festgehalten. Nun hofft die Polizei auf Hinweise von Bürgern.

Gelsenkirchen-Altstadt. Überwachungskameras haben in Gelsenkirchen zwei mutmaßliche Taschendiebe im Bild festgehalten. Nun hofft die Polizei auf Hinweise von Bürgern.

Duo stiehlt Gelsenkirchenerin die Geldbörse aus der Handtasche

Nach Behördenangaben steht ein unbekanntes Duo – ein Mann und eine Frau – im Verdacht, am 15. September dieses Jahres (ein Dienstag) gegen 17.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße einer 48-jährigen Gelsenkirchenerin die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen zu haben.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht diesen Mann. Wer kann ihn identifizieren? Foto: Foto: Polizei

Hinweise nehmen die Ermittler unter 0209 365 8112 und 0209 365 8240 entgegen. Fotos und die Beschreibung der Unbekannten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://url.nrw/4xM zu finden.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht diese Frau. Wer kann sie identifizieren? Foto: Foto: Polizei