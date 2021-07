Tanzprojekt „Move! 2021“: Auftritt diesmal im Internet

Gelsenkirchen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Tanzprojekt „Move!“ seinen großen Abschlussauftritt aufzeichnen. Der Film ist nun im Internet zu sehen.

„Move!“ – so heißt das Tanzprojekt, in dem Schülerinnen und Schüler aus Gelsenkirchen gemeinsam mit Mitgliedern der „MiR Dance Company“ zusammen ein Programm erarbeiten, einstudieren und dann im Großen Haus auf die Bühne bringen. Aufgrund der Corona-Pandemie war das normale Prozedere diesmal aber nicht möglich. Dennoch musste „Move! 2021“ nicht komplett ausfallen.

150 Schülerinnen und Schüler aus Gelsenkirchen waren mit am Start

Die drei Projektverantwortlichen Marika Carena, Ayumi Zace und Britta Schünemann verlegten die Proben mit rund 150 Schülerinnen und Schülern kurzerhand ins Internet. Geübt wurde im Rahmen von wöchentlich stattfindenden Videokonferenzen. Nur der tatsächliche Auftritt fand als Präsenzveranstaltung statt – und dieser wurde von mehreren Kameras aufgezeichnet. Das fertige Werk ist ab sofort im Internet abrufbar unter: www.mir.ruhr/mirdance.

Auch im kommenden Jahr soll das Projekt fortgesetzt werden: Interessierte und motivierte Schulklassen und Tanz-AGs können sich noch bis 1. Oktober per E-Mail an mirpaedagogen@musiktheater-im-revier.de bewerben. Ebenso herzlich willkommen sind tanzbegeisterte Jugendliche im Rahmen der Tanz-AG des MiR. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Premiere findet am 23. Juni 2022 um 19.30 Uhr im Großen Haus des Musiktheaters statt.

