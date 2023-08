Tanz-Workshop zum Mitmachen im MiR wird fortgesetzt

Gelsenkirchen. Gleich zwei erfolgreiche Tanz-Veranstaltungsreihen des Gelsenkirchener Musiktheaters im Revier werden auch in der neuen Spielzeit fortgesetzt.

Zwei der beliebtesten Veranstaltungsformate des Musiktheaters im Revier (MiR) werden auch in der soeben begonnenen Spielzeit 2023/24 fortgesetzt: So lädt die MiR Dance Company am Samstag, 9. September, alle Interessierten erstmals wieder zur Teilnahme an ihrer etablierten Reihe „Tanzen hautnah“ ein. Und der im Vorjahr mit großem Erfolg gestartete Mitmachworkshop „Tanz mit“ wird ab Ende Oktober fortgesetzt.

Es gibt wieder einige neue Gesichter in der MiR Dance Company

Der Direktor der Gelsenkirchener MiR Dance Company, Giuseppe Spota, leitet den Workshop „Tanz mit“. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Das Motto „Tanzen hautnah“ ist wortwörtlich zu nehmen: Denn beim öffentlichen Training im Ballettsaal bekommen die Gäste nicht nur Einblicke in die alltägliche Arbeit der Tänzerinnen und Tänzer, sondern erhalten auch erste Eindrücke von den bevorstehenden Tanz-Premieren. Es ist eine tolle Chance, die Aktiven der MiR Dance Company einmal aus nächster Nähe kennenzulernen.

Gerade zu Beginn der Spielzeit ist das auch für eingeschworene Fans interessant, weil es auch diesmal wieder einige neue Gesichter zu entdecken gibt. Auftakt: 9. September um 10.35 Uhr im Ballettsaal. Karten kosten neun Euro. Weitere Termine in diesem Jahr: 7. Oktober, 18. November und 2. Dezember.

Der Workshop „Tanz mit“ ist schon wieder stark nachgefragt

Der Workshop „Tanz mit“, der in der vergangenen Spielzeit seine Premiere gefeiert hatte, entwickelte sich in Windeseile zum Publikumsrenner. Auch in der Saison 2023/24 können wieder Neugierige jeden Alters eine Stunde unter Leitung von Company-Chef Giuseppe Spota, Ballettmeister Tenald Zace oder Tänzerinnen des Ensembles eine Choreografie erlernen. Los geht’s am Samstag, 28. Oktober, um 17 Uhr im Ballettsaal. Karten kosten 15 Euro. Weitere Termine in diesem Jahr: 11. November und 16. Dezember.

Karten für beide Reihen gibt es an der Theaterkasse im MiR am Kennedyplatz (Mo. und Sa. 10-14 Uhr; Di.-Fr. 10-18.30 Uhr) oder telefonisch unter: 0209 40 97 200.

