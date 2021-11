Tankstellenraub in Gelsenkirchen: Mit Messer gedroht

Tankstellenraub in Gelsenkirchen am Sonntag, 7. November: Der Täter oder die Täterin war mit einem Messer (Symbolbild) bewaffnet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gelsenkirchen-Schalke. Tankstellenraub in Gelsenkirchen: Der Täter oder die Täterin war mit einem Messer bewaffnet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach einem Raub auf eine Tankstelle am Sonntag, 7. November, sucht die Polizei nach der unbekannten Täterin oder dem unbekannten Täter sowie nach Zeugen.

Unbekannte Person bedroht Tankstellen-Angestellten in Gelsenkirchen mit einem Messer

Gegen 23 Uhr betrat die unbekannte Person am Sonntag die Tankstelle an der Grothusstraße in Schalke und bedrohte einen Angestellten mit einem Messer. Nach der 24-jährige Mitarbeiter das geforderte Geld herausgegeben hatte, flüchtete die Person mitsamt der Beute zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Täterin oder dem Täter machen können. Sie oder er ist circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur und sprach akzentfreies Deutsch.

Zur Tatzeit war die Person mit einer schwarzen Wollmütze, einem schwarzen Mundschutz, schwarzer Jacke, einer dunklen Jogginghose, weißen Socken, dunkelblauen Schuhen der Marke „Nike“ mit weißer Sohle sowie dunklen Handschuhen bekleidet. Außerdem führte die oder der Gesuchte eine schwarze Plastiktüte mit sich.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

