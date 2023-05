Foto & Fahndung Tankbetrug in Gelsenkirchen: Die Polizei sucht diesen Mann

Gelsenkirchen. Per Foto fahndet die Polizei nach einem Mann. Er hat in Gelsenkirchen getankt, ohne zu bezahlen. Aber nicht nur das. So sieht der Flüchtige aus.

Nicht nur Tankbetrug wirft die Polizei einem gesuchten Mann vor. Fotos von Überwachungskameras sollen helfen, den Flüchtigen zu identifizieren und zu überführen.

Vorwurf: Tankbetrug mit gestohlenen Nummernschildern in Gelsenkirchen-Buer

Der Tatverdächtige tankte sein Auto am 15. November des vergangenen Jahres gegen 8.40 Uhr an einer Tankstelle auf der Lindenstraße im Stadtteil Buer. Das war ein Dienstag. Danach fuhr er vom Gelände, ohne den Sprit zu bezahlen. Wie die Polizei später herausfand, waren auch die Kennzeichen des Fahrzeugs als gestohlen gemeldet worden – neben Tankbetrug kommt also auch noch Kennzeichendiebstahl auf die Liste der Delikte.

Wer kann helfen, diesen Mann zu identifizieren, fragt die Polizei. Ihm wird Tankbetrug und Kennzeichen-Diebstahl vorgeworfen. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Die Polizei fragt nun: Wer kann helfen, denn Mann zu identifizieren, wer kann womöglich sagen, wo er sich aufhält? Weitere Bilder des Gesuchten sind hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7212 oder 0209 365 8240.

