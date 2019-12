Die brasilianisch-deutsche Formation „Talian“ gibt am Freitag ein Konzert im Gelsenkirchener Alfred-Zingler-Haus.

Gelsenkirchen. Die brasilianisch-deutsche Formation „Talian“ gibt am Freitag ein Konzert in Gelsenkirchen. Dazu gibt es Verstärkung und Einflüsse aus Mosambik.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Talian“ geben Konzert im Gelsenkirchener Zingler-Haus

Die Formation „Talian“ ist ein internationales Singer-Songwriter Projekt, das im Jahr 2014 von dem brasilianischen Multiinstrumentalisten Victor Lourenço aus Rio de Janeiro und dem Gelsenkirchener Sänger und Gitarristen Giulio Felis ins Leben gerufen wurde. Das Ensemble gibt am Freitag, 20. Dezember, um 20 Uhr ein Konzert im Alfred-Zingler-Haus (Margaretenhof10-12).

Verstärkung und afrikanische Einflüsse durch Songwriter und Perkussionist Jo Choneca

In unterschiedlichen Besetzungen spielen Lourenco und Felis mit Musikerinnen und Musikern aus aller Welt eine groovige Mischung aus Soul, Pop, Funk und Forró. Die beiden Songwriter singen auf Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Englisch und reißen ihr Publikum ein ums andere Mal mit ihrer starken Bühnenpräsenz mit.

Als Gastmusiker in Gelsenkirchen dabei: Songwriter und Perkussionist Jo Choneca. Foto: Foto: Bargel

Jetzt am Freitag begleitet sie der mosambikanische Songwriter und Perkussionist Jo Choneca und bereichert das Programm um einige Klänge, die zwischen Afro, Reggae und Pop liegen. Eine kleine Besonderheit: Eigens für das Konzert reist der in Italien sesshafte Mosambikaner aus Genua an.