Talenttage Ruhr: Diese Angebote gibt es in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Bei den Talenttagen Ruhr können junge Menschen ihre Stärken entdecken. Viele Angebote finden online statt, einige aber auch in Gelsenkirchen.

Die Talenttage Ruhr sollen jungen Menschen dabei helfen, ihre Fähigkeiten, Stärken und Interessen zu entdecken. Aufgrund der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr ein großer Teil der Veranstaltungen ins Internet verlagert. Einige finden jedoch auch vor Ort statt. 200 kostenlose Angebote wird es vom 16. bis 26. geben, 35 davon in Gelsenkirchen.

Los geht es am 16. September mit zwei Online-Angeboten der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord-Westfalen, die während der gesamten zehn Tage zur Verfügung stehen. Das Team der „Azubi-Matching-Hotline“ berät Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen: Es gibt Tipps zur erfolgreichen Bewerbung, außerdem vermittelt das Team Gespräche mit Betrieben. Im Rahmen des Projekts „#Azubimoji“ übernehmen Azubis den Instagram-Kanal der IHK Nord Westfalen, zeigen, wie ihr Alltag in der Ausbildung aussieht und beantworten Fragen.

Für Studienabbrecher bietet die IHK Nord Westfalen gemeinsam mit der Handwerkskammer Münster am 21. September die Hotline „Betriebliche Ausbildung als Chance beim Studienausstieg“ an. Die IHK organisiert zudem an mehreren Tagen Livestreams mit Azubis, die ihre jeweiligen Berufe vorstellen. Im Facebook-Livestream kann man sich am 23. September unter dem Motto „Ihr könnt alles schaffen!“ eine Lesung mit dem Autor Philip Oprong Spenner anschauen.

Auch außerhalb des World-Wide-Web erwarten die Gelsenkirchener Angebote. So lernen Mittelstufenschüler am 17. September im Wissenschaftspark, wie man Lego-Roboter steuert und programmiert. Am 22. September bietet der Wissenschaftspark Solarexperimente an. Lokale Arbeitgeber wie Voigt & Schweitzer, Schloemer und das Finanzamt Gelsenkirchen stellen an verschiedenen Tagen ihre Ausbildungsangebote vor.

Auch für Kita-Kinder und Grundschüler gibt es ein Angebot in Gelsenkirchen

Die Arbeitgeberverbände Emscher-Lippe und die Stiftung Pro Ausbildung laden Mittelstufenschüler am 23. September zum „Goal-Hopping“: Dabei lernen Schüler der Klassen 8 und 9, wie sie sich am besten auf ihre berufliche Zukunft vorbereiten. An Studenten richtet sich dagegen der Praxisworkshop Talentförderung des NRW-Zentrums für Talentförderung am 22. September. Wer sein Abitur nachmachen möchte, kann sich bei einer Infoveranstaltung des Weiterbildungskollegs Emscher-Lippe am 24. September informieren. Auch für Kita-Kinder und Grundschüler ist etwas dabei: Am 21. September werden in der OGS Martinschule Experimente mit Luft gemacht.

Weitere Informationen und das gesamte Programm der Talenttage Ruhr 2020 gibt es auf der Website www.talenttageruhr.de. Dort kann man sich auch für die Angebote anmelden.