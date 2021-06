Talentförderung: Sonderberatung für Abschlussjahrgänge

Gelsenkirchen. Die Talentförderung der WHS in Gelsenkirchen bietet Sonderberatungen für Abschlussjahrgänge an. Fragen und Tipps zur Studienbewerbung.

Die Talentförderung der Westfälischen Hochschule bietet Sonderberatungsangebote für Jugendliche der Abschlussjahrgänge an. Über den gesamten Juli hinweg können Interessierte Termine buchen.

„Viele offene Fragen sorgen aktuell für eine hohe Nachfrage nach konkreter Unterstützung bei der Bewerbung um einen Studienplatz“, so Talentscout und Koordinatorin Laura Esther. Wie läuft eine Bewerbung ab? Was muss bei der Einschreibung beachtet werden? Dies gelte laut Esther gerade für Abiturientinnen und Abiturienten, „die als erste in ihrer Familie ein Studium aufnehmen wollen und sich mitunter so fühlen, als würden sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen“.

Beratung für Studienbewerber: Termine an der Westfälischen Hochschule und in Ückendorf möglich

Um die Fragen zu klären, bietet die Talentförderung im Juli über hunderte Zusatztermine zusätzlich zum Angebot der zentralen Studienberatung an. Individuelle Vor-Ort-Beratungen finden zwischen dem 1. Juli und 30. Juli an der Westfälischen Hochschule in Buer, im NRW-Zentrum für Talentförderung in Ückendorf sowie im Talentkolleg Ruhr in Herne statt.

Zudem sei es möglich, Online-Termine wahrzunehmen, so die Talentförderung weiter. Auch werden spezielle Vorbereitungsworkshops angeboten.

Die Termine können ab sofort über den Ticketshop (www.nrw-talentzentrum.ticket.io) gebucht werden. Darüber hinaus beantworten die Mitarbeitenden zwischen 12 und 17 Uhr unter der 0209-9596-9196 telefonisch sämtliche Fragen.

