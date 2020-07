„Take5“ machen in Gelsenkirchen das Circus- zum Festzelt

Rainer Migenda & Friend sind mit von der Party, wenn „Take5“ am 16. Oktober in den Gelsenkirchener Circus Probst einladen.

Gelsenkirchen. Mitte Oktober feiern „Take5“ im Circus Probst eine Ü30-Party – wegen Corona unter „höchstmöglicher Sicherheit“.

Das Coronavirus schiebt dem Feiern in Gelsenkirchen aktuell den Riegel vor. Darunter leidet die Veranstaltungsbranche in Gelsenkirchen heftig – für die Zukunft gibt es dagegen Hoffnungsschimmer, gefragt ist neben dem richtigen Hygienekonzept auch Kreativität. Die legt jetzt die Band „Take5“ an den Tag und lädt am 16. Oktober 2020 zur nach eigenen Angaben „kultigsten Live-Party des ganzen Jahres“ – mitten im Zelt des Circus Probst.

„Fast alle Veranstaltungen sind in diesem Jahr abgesagt worden. Darunter leiden wir als Band genauso wie die Partygemeinde“, weiß Marcus Becker von „Take5“ und ergänzt: „Da tut es gut, in einem solch tollen Ambiente mal wieder richtig abzufeiern.“

Ü30-Sause mit „höchstmöglicher Sicherheit“

Die Gelsenkirchener Jungs versprechen für die Ü30-Sause Songs aus den vergangenen sechs Jahrzehnten, vom Schlager über den Rock- bis zum Popsong. Dazu hat sich die Band Rainer Migenda & Friend ins Boot geholt. An Bord ist auch „höchstmögliche Sicherheit“, wie Marcus Becker betont. „Das Hygienekonzept des Circus wurde mit der Stadt abgestimmt“, so das Bandmitglied weiter – und weist auf eine begrenzte Platzzahl hin.

Kartenbestellungen gehen an info@take5-live.de, in der Mail enthalten sein sollen die Vor- und Nachnamen sowie die Adressen. In der Antwort gibt es die Bankverbindung, nach Geldeingang in Höhe von zwölf Euro plus 1,50 Euro Versand (unabhängig von der Kartenanzahl) gehen die Tickets postalisch auf den Weg.

