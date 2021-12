„Tag des Ehrenamts“: Seit 23 Jahren ehrenamtlicher Berater

Gelsenkirchen. Hans-Gerd van Lier aus Gelsenkirchen erzählt anlässlich des „Tags des Ehrenamts“ am 5. Dezember von seinem Engagement als Versichertenberater.

Bereits seit 1986 gilt der 5. Dezember als internationaler „Tag des Ehrenamts“, an dem all jene Aufmerksamkeit erhalten sollen, die sich mit ihrem freiwilligen Engagement für das Wohl der Gesellschaft einsetzen. Auch in Gelsenkirchen gibt es erfreulicherweise zahlreiche Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Einer von ihnen ist Hans-Gerd van Lier. Der Ückendorfer (63) engagiert sich seit 23 Jahren in seiner Freizeit als Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung. Grund genug, um sein Hilfsangebot einmal genauer vorzustellen.

Oftgestellte Frage: Wann genau darf ich in Rente gehen?

Der Gelsenkirchener Hans-Gerd van Lier berät ehrenamtlich all jene, die in Rente gehen wollen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Wer vor dem beruflichen Ruhestand steht, auf den wartet manch schwierige Frage: Wann genau darf ich eigentlich in Rente gehen? Wie fülle ich einen Rentenantrag richtig aus? Und welche Unterlagen brauche ich dafür überhaupt? Die passenden Antworten hat Hans-Gerd van Lier allesamt parat. Denn als Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung ist er ein absoluter Experte auf diesem Gebiet. Sein Beratungsangebot ist ehrenamtlich. Und für jeden Hilfesuchenden kostenlos.

„Ich führe im Monat zwischen 80 und 100 solcher Beratungsgespräche. Die meisten davon normalerweise persönlich, doch in Pandemie-Zeiten wird nun fast alles telefonisch erledigt“, erzählt van Lier. Sein enormes Fachwissen hat der gelernte Sozialversicherungsfachangestellte in seiner eigenen Berufslaufbahn erlangt: 44 Jahre arbeitete er erst als Kundenberater, später als Geschäftsstellenleiter bei der Krankenversicherung DAK. Zudem war er als Personalrat aktiv. Durch die Gewerkschaft Verdi ist er einst auch auf dieses Ehrenamt gestoßen.

Geistige Frische und Teilhabe an der Gesellschaft

Inzwischen ist der Gelsenkirchener selbst vorzeitig in Rente gegangen. Und sein Ehrenamt, das er bereits seit 1998 ausübt, hat sich mit Blick auf die neu hinzugewonnene Freizeit als sinnstiftende Beschäftigung erwiesen. „Auch im Ruhestand eine Aufgabe zu haben, halte ich für enorm wichtig“, sagt van Lier. „Man behält auf diesem Wege seine geistige Frische und hat noch Teilhabe an der Gesellschaft.“ Die größte Motivation sei aber immer eine andere gewesen: „Ich wollte stets den Ratsuchenden helfen.“ Es gebe nichts Schöneres, als wenn sich im Nachhinein jemand melde, dem er geholfen hat und der dann sagt: „Hat alles bestens geklappt.“

Doch nicht nur für ältere Bürgerinnen und Bürger, die ihre Rente bereits in Sichtweite haben, ist dieses Angebot äußerst hilfreich. „Eine Kontaktaufnahme lohnt sich auch schon in jüngeren Jahren“, betont van Lier. Denn gemeinsam mit dem Hilfesuchenden lohne der Blick auf dessen Versicherungsverlauf. Darin sollten alle rentenrelevanten Zeiten erfasst sein – also etwa alle Ausbildungs- und Beschäftigungsstationen. „Wenn dort etwas fehlen sollte, ist es oft leichter, diese Unterlagen frühzeitig zu besorgen und sie bei der Rentenversicherung nachzureichen“, erklärt der Ehrenamtler. Die meisten Dokumente würden nämlich nicht ewig bei den früheren Arbeitgebern aufbewahrt.

Kontaktmöglichkeiten zu Versichertenberatern

Neben seiner Betätigung als Versichertenberater, von denen es in ganz Gelsenkirchen mehr als zehn gibt, übt van Lier noch ein zweites Ehrenamt aus: Am hiesigen Verwaltungsgericht engagiert er sich als Verwaltungsrichter. Das ist mit dem Amt des Schöffen vergleichbar. „Ich mache das seit zwei Jahren“, so van Lier. „Wegen Corona habe ich in der gesamten Zeit aber erst an zwei Prozessen teilnehmen dürfen.“

Kontakt zu Versichertenberatern oder Versichertenberaterinnen in der Nähe unter: 0800/1000 480 70 oder im Internet: www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

